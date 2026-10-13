Sistema Cutzamala llega a 91.5% de llenado; liga 18 semanas de recuperación 

El Sistema Cutzamala alcanzó el 91.5 por ciento de llenado, equivalente a 715.79 millones de metros cúbicos de agua disponible, la mejor cifra de los últimos siete años para estas fechas.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán, cuenta con 95.3 de almacenamiento, la Presa Valle de Bravo en el Estado de México, 92.8 por ciento y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 84.5 por ciento.

En los últimos siete días, el Sistema Cutzamala obtuvo una importante ganancia de 17.64 millones de metros cúbicos de agua, a pesar de las extracciones para el consumo humano y la agricultura, sumando 18 semanas consecutivas de recuperación.

Al entrar al último mes de lluvias en la región, el OCAVM está bombeando alrededor de 14 mil 500 litros de agua por segundo a la Ciudad y el Estado de México.

Según los pronósticos, el Sistema Cutzamala alcanzará un llenado cercano al 98 por ciento para el 31 de octubre, como ocurrió el año pasado con 97.40 por ciento.