La secretaria de Turismo destaca actualización del DNR

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México impulsa una actualización al Derecho de No Residente (DNR) para 2027, la cual contempla un ajuste tarifario de mil 158 pesos. Esta propuesta, avalada en comisiones por la Cámara de Diputados, reduce la propuesta inicial de incremento del 35.8 al 17.8 por ciento. El ajuste contempla un incremento neto de 175 pesos respecto a la tarifa vigente en 2026 de 983 pesos, resultado del diálogo institucional entre el gobierno y la industria turística.

El dictamen establece una distribución de recursos donde el 57 por ciento de la recaudación se asignará a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación. A través de esta estructura, los 175 pesos adicionales recaudados por cada derecho pagado se destinarán íntegramente al INM para la modernización de infraestructura tecnológica, sistemas de revisión documental y el fortalecimiento de los esquemas de seguridad migratoria.

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, enfatizó el impacto operativo de esta actualización de recursos para el país. “México es una potencia turística y necesitamos que nuestros servicios estén a la altura de lo que nuestro país representa. No podemos hablar de competitividad sin contar con procesos migratorios modernos, eficientes y seguros”, sostuvo la funcionaria. Asimismo, explicó que la medida optimizará la gestión de flujos de viajeros internacionales en aeropuertos, puertos y accesos terrestres.

Esta estrategia fiscal y de modernización busca sostener el dinamismo de la industria turística nacional. Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México recibió 59.71 millones de visitantes internacionales de enero a julio de 2026, lo que representó un crecimiento del 7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.