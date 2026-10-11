Protestas del IMSS: mil 461 personas en 12 estados, lejos de un paro nacional

La jornada de movilizaciones de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentada por sus convocantes como una lucha “nacional”, registró mil 461 participantes en 12 entidades, distribuidos en 20 puntos, de acuerdo con un reporte de seguimiento de la Unidad de Gobierno, con corte a las 13:30 horas del domingo 11 de octubre.

Las cifras permiten dimensionar el alcance de las protestas, que incluyeron marchas, plantones, concentraciones y bloqueos parciales. Sin embargo, el reporte no documenta una suspensión generalizada de actividades en el Instituto, por lo que la movilización no puede equipararse, con los datos disponibles, a un paro nacional efectivo.

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Las fotografías de la jornada muestran grupos de manifestantes, lonas y campamentos instalados frente a oficinas sindicales y algunas instalaciones hospitalarias. En distintos puntos se colocaron mantas con la palabra “huelga”, mientras que otras expresaban inconformidad con el incremento salarial y con modificaciones estatutarias que, según los inconformes, limitan su libertad de expresión.

También se exhibieron demandas relacionadas con la falta de personal e insumos, las condiciones laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores. Los reclamos evidencian que las protestas reúnen inconformidades laborales y sindicales, aunque su presencia en distintas entidades no demuestra por sí misma que los servicios médicos hayan sido paralizados.

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Chihuahua y Xalapa concentran las mayores movilizaciones

De acuerdo con el reporte oficial, las mayores concentraciones ocurrieron en Chihuahua y Xalapa, Veracruz.

En la capital de Chihuahua se contabilizaron 600 personas en una marcha y concentración frente al Hospital Regional número 1, Unidad Morelos. El documento señala que participaron jubilados, sindicalizados, familiares y pequeñas agrupaciones sociales.

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En Xalapa se reportaron 450 personas en una marcha desde las inmediaciones del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo. A esta movilización se sumó personal del Sindicato de Trabajadores del Estado de Veracruz.

Ambas concentraciones sumaron mil 50 personas, alrededor de 72 por ciento del total de mil 461 participantes consignado en el desglose por punto de movilización. Esto significa que casi tres cuartas partes de los asistentes registrados se concentraron en dos ciudades.

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El reporte presenta, no obstante, una inconsistencia: el encabezado de Chihuahua asigna 800 participantes a la entidad, pero el desglose de la concentración en la capital registra 600. La suma de los participantes detallados por punto coincide con el total general de mil 461; si se toma como válida la cifra estatal de 800, el total ascendería a mil 661.

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Plantones, campamentos y bloqueos parciales

En la Ciudad de México se reportaron 35 personas: 20 en una manifestación frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, y 15 en un plantón en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la colonia Juárez.

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En Chiapas se contabilizaron 70 participantes entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde se reportó un plantón con bloqueo parcial. En Culiacán, Sinaloa, 80 personas marcharon desde La Lomita hacia el Hospital General Regional número 1.

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Michoacán registró 50 personas distribuidas en cuatro puntos: Morelia, Zacapu, Paracho y Zamora. En San Luis Potosí se contabilizaron 45 participantes entre la capital y Ciudad Valles, mientras que en Saltillo y Torreón, Coahuila, se reportaron 40.

En Puebla hubo 30 personas en un plantón frente a oficinas sindicales; en Toluca, Estado de México, 25 participaron en un bloqueo parcial sobre Paseo Tollocan, en dirección a la Ciudad de México. Quintana Roo registró 23 asistentes entre Cancún y Chetumal, y en Mérida, Yucatán, se reportaron 13 personas en un plantón frente a las oficinas del SNTSS.

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Las imágenes difundidas muestran que, en varios de estos puntos, la protesta consistió en la instalación de lonas, carpas y espacios de permanencia frente a edificios, mientras grupos de trabajadores y jubilados expresaban sus demandas. Esas escenas documentan la existencia de las movilizaciones, pero no permiten establecer cuántos trabajadores dejaron de laborar ni si las unidades médicas interrumpieron sus servicios.

Protesta nacional no significa paro nacional

La diferencia es relevante para dimensionar la jornada. Una protesta puede tener presencia en diversas entidades sin que exista una suspensión generalizada de labores. Para confirmar un paro nacional se requiere información sobre la interrupción efectiva de actividades, el número de trabajadores participantes, las unidades afectadas y la duración de las suspensiones.

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Además, el propio reporte señala que en algunas concentraciones participaron familiares, agrupaciones sociales y trabajadores de otras organizaciones sindicales. Por ello, no es posible atribuir automáticamente todos los asistentes a la plantilla laboral del IMSS.

Las cifras disponibles documentan una jornada de movilizaciones en 12 entidades, pero no acreditan por sí mismas un paro nacional generalizado. La dimensión del movimiento debe establecerse a partir de las actividades efectivamente suspendidas y no sólo del número de lugares en los que hubo manifestaciones.

El corte de la Unidad de Gobierno ofrece así una referencia concreta para distinguir entre el alcance territorial de la protesta y sus efectos reales en la operación del Instituto.