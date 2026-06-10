Sheinbaum celebra baja inflación de México; "está por abajo del 4%"

Tras la fuerte inversión que se anunció que hará Mercado Libre por 4 mil 600 millones de dólares en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esto es resultado de la confianza que se tiene en México y destacó la estabilidad financiera con la fortaleza del peso y la reducción de la inflación en mayo.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, a un día del Mundial, la presidenta afirmó que si no hubiera confianza en el entorno económico de México "el peso no estaría como está". De acuerdo con el dato más reciente de la cotización de la moneda mexicana, ésta presenta un ligero avance frente al dólar luego de que se dio a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos.

Además, Sheinbaum destacó el dato de la inflación que dio a conocer ayer el Inegi en el que señala que el indicador se ubicó en 3.94 por ciento a tasa anual, por debajo de 4 por ciento y dijo que esto es resultado de las diversas estrategias que su gobierno ha emprendido en favor de los mexicanos.

La mandataria dijo que entre las medidas que han implementado se encuentra el acuerdo con gasolineros para topar el precio del diésel y la gasolina Magna, así como el pacto con empresarios respecto a los artículos de la canasta mexicana.

"Por cierto, una buena noticia, bajó la inflación. Estamos abajo del 4% que es resultado permanente de lo que hemos estado haciendo para que no suba el precio de la gasolina, el diésel, el PACIC, el trabajo con los jitomateros. Está en 3.94%, abajo del 4% y sigue disminuyendo la inflación", puntualizó.