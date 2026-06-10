Michoacán también suspende clases por el Mundial; aquí, la lista completa de estados

“¡El Mundial se disfruta desde casa!”. Con ese mensaje difundido en video en redes sociales, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, confirmó que Michoacán suspenderá clases el próximo 11 de junio de 2026 con motivo de la inauguración de la Mundial 2026.

La decisión, explicó la funcionaria, fue tomada en conjunto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla luego de escuchar las inquietudes de estudiantes sobre la realización del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas.

Escuchamos a nuestras comunidades escolares porque la convivencia y el fomento al deporte también forma parte de la educación”, sostuvo Molina Aguilar al anunciar que la suspensión aplicará en todos los niveles educativos de instituciones públicas e incorporadas del estado.

Medida se extiende en distintos estados del país

Con ello, Michoacán se integra al grupo de entidades que han decidido suspender actividades escolares por el arranque del Mundial 2026, en una medida inédita que mezcla logística urbana, impacto social y simbolismo deportivo.

La determinación se produjo horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto para suspender labores de funcionarios públicos y clases en la Ciudad de México durante la jornada inaugural del torneo. A partir de esa decisión federal, diversos gobiernos estatales comenzaron a replicar medidas similares.

El argumento central se repite en prácticamente todas las entidades: reducir la movilidad urbana, evitar congestionamientos y permitir que familias y estudiantes sigan el debut de la Selección Mexicana en un Mundial que México organiza por tercera ocasión, ahora junto a Estados Unidos y Canadá.

Estados que sí suspenderán clases el 11 de junio

Hasta ahora, al menos 11 estados han confirmado la suspensión total de clases para el jueves 11 de junio.

La Ciudad de México suspendió actividades en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas. También se sumaron instituciones como la UNAM y el Colegio de Bachilleres, que operarán parcialmente bajo esquemas de teletrabajo administrativo.

En el Estado de México, cerca de 4.5 millones de estudiantes dejarán las aulas por una jornada. Las autoridades educativas justificaron la medida como una forma de facilitar el desarrollo de los eventos vinculados al inicio mundialista y prevenir complicaciones de traslado en la zona metropolitana.

Jalisco anunció suspensión total de clases y labores gubernamentales, con excepción de servicios de emergencia. El gobernador Pablo Lemus informó además que durante otras fechas mundialistas se aplicarán clases virtuales en municipios metropolitanos de Guadalajara para disminuir la presión urbana.

El jueves no habrá clases en al menos 11 estados. Cuartoscuro/Daniel Augusto

En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle confirmó la suspensión en más de 25 mil planteles educativos públicos y privados. La medida también aplicará en Querétaro, donde el gobernador Mauricio Kuri apeló al “momento de unidad nacional” que representa el Mundial.

Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Campeche replicaron la suspensión total tanto en escuelas como en áreas gubernamentales. En algunos casos, como San Luis Potosí, incluso se instalarán pantallas gigantes para seguir el encuentro inaugural en espacios públicos.

Estados que aplicarán horarios especiales o clases parciales

Otras entidades optaron por medidas parciales. Tlaxcala reducirá la jornada escolar y laboral hasta las 11:00 horas, mientras que Coahuila permitirá la salida anticipada de estudiantes del turno matutino.

Los estados que todavía no anuncian cambios

En contraste, estados como Nuevo León, pese a ser sede oficial del Mundial 2026, no han anunciado suspensión de clases. Tampoco lo han hecho, hasta ahora, entidades como Chiapas, Oaxaca, Sonora, Tabasco o Quintana Roo.