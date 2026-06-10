Convenio del INSP busca fortalecer la innovación y el conocimiento científico                   

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y PiSA Farmacéutica formalizaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación científica, impulsar la generación de evidencia y contribuir al desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades de salud de la población mexicana.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el Dr. Eduardo Lazcano, director general del INSP, y Heriberto Castañeda, director general de PiSA Farmacéutica, quienes coincidieron en la importancia de generar dinámicas de colaboración entre sectores como la academia, la investigación y la industria para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

En el acto protocolario también participaron, por parte de PiSA Farmacéutica, Oscar Gloria Bello, Director Ejecutivo; María Eugenia Ferreira, Directora de Riesgos y Estrategia Normativa; Karina Renoirte, Directora Médico Regulatorio; y William Rodríguez, Director de Biotecnología e Innovación; quienes acompañaron la formalización de esta alianza estratégica orientada a fortalecer la investigación y la generación de conocimiento científico en beneficio de la salud pública.

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Esta alianza permitirá impulsar proyectos de investigación con un enfoque de salud pública, así como promover el intercambio de conocimiento y capacidades técnicas que contribuyan a la validación de terapias, la generación de evidencia científica y el desarrollo de mejores prácticas en beneficio de los pacientes.

“Hoy refrendamos el valor de colaborar entre instituciones que comparten un mismo propósito: mejorar la salud y el bienestar de México. La alianza entre PiSA y el Instituto Nacional de Salud Pública representa una convergencia estratégica entre ciencia, innovación y compromiso social”, destacó Heriberto Castañeda, director general de PiSA Farmacéutica.

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Durante el encuentro, el Dr. Eduardo Lazcano destacó la importancia de construir alianzas que trasciendan los límites institucionales para generar un impacto positivo en la sociedad. “Debemos mantener siempre el anhelo de ir más allá de nuestras propias instituciones para dejar una huella positiva, conectar con un propósito común y contribuir a mejorar la dignidad y la calidad de vida de las personas”, señaló.

Asimismo, expresó su confianza en que esta colaboración permita desarrollar proyectos con una visión poblacional y de largo plazo que generen beneficios tangibles para la salud de las y los mexicanos.

La colaboración entre ambas instituciones reafirma el compromiso de PiSA Farmacéutica con la innovación, la calidad y el desarrollo de conocimiento científico que contribuya al fortalecimiento de la atención médica y al bienestar de la población mexicana.