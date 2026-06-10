¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 10 de junio de 2026

El mercado cambiario amanece con movimientos clave. El peso mexicano registró una ligera apreciación este miércoles, impulsado principalmente por la reciente publicación de los datos de inflación en Estados Unidos y un debilitamiento global del dólar. Sin embargo, el avance de la moneda local se encuentra limitado debido al repunte de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Cotización del peso mexicano: Así marcha el tipo de cambio

La moneda mexicana cotizaba en 17.4170 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.12% en comparación con el precio de referencia del martes.

Este avance ocurre en un contexto donde el índice del dólar cede terreno frente a una canasta de principales divisas, otorgándole un respiro a los activos de mercados emergentes.

Los dos factores que mueven al dólar hoy

1. Inflación al alza en EU y las tasas de la Fed

El principal catalizador de la jornada fue el reporte de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo, el cual registró su mayor subida en tres años. Este repunte estuvo fuertemente impulsado por el encarecimiento de la gasolina y otros productos energéticos.

¿Qué significa para la Reserva Federal (Fed)?

Estos datos refuerzan la perspectiva de que el banco central estadunidense mantendrá las tasas de interés sin cambios hasta 2027. Aunque los mercados ya comienzan a especular y descontar una posible subida de tasas en el futuro, los economistas coinciden en que la Fed necesitará señales mucho más firmes antes de endurecer nuevamente su política monetaria.

2. Conflicto en entre Washington y Teherán frena avance del peso

El optimismo de los mercados globales se ha visto frenado por la incertidumbre geopolítica. Tras una serie de intercambios de ataques en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia este miércoles asegurando que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora "pagará las consecuencias".

Este choque directo entre Washington y Teherán no solo genera aversión al riesgo (lo que limita las ganancias de monedas como el peso), sino que también presiona directamente al alza los precios internacionales del petróleo, impactando de forma colateral en la inflación global.

Los analistas sugieren mantener la volatilidad bajo la lupa. Mientras que las tasas altas en EE.UU. tienden a fortalecer al dólar a largo plazo, el comportamiento de las materias primas debido al conflicto internacional será el termómetro definitivo para el rumbo del peso mexicano en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 10 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.53 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta.

- 16.53 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta. Banamex - 16.87 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta.

- 16.87 pesos a la compra y 17.84 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 10 de junio de 2026 • 08:53 hrs BBVA México Compra $16.53 Venta $17.66 Banamex Compra $16.87 Venta $17.84 Banorte Compra $16.25 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 08:53 horas

Con información de Reuters