Ebrard anuncia inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre; ‘generará 8 mil empleos’

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión privada de 4 mil 600 millones de dólares en México, considerada por el Gobierno federal como una de las más relevantes dentro del portafolio estratégico de la actual administración.

Es una inversión de 4 mil 600 millones de dólares, probablemente una de las más importantes en México”, declaró el titular de Economía durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum al presentar el proyecto frente a medios nacionales.

La inversión estará enfocada en la expansión de infraestructura logística y tecnológica, así como en el fortalecimiento del ecosistema de comercio electrónico y servicios financieros digitales en el país.

La inversión “muestra la confianza en México”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde se realizó el anuncio.

La presidenta destacó la inversión anunciada por Mercado Libre se suma a las medidas de aceleración de trámites a través de la oficina especial de presidencia, de facilitación de trámites en Cofepris, y de la digitalización de trámites en pequeños negocios. La intención, dijo la titular del a ejecutivo, es dinamizar la economía.

La inversión impactará en 19 estados del país

De acuerdo con lo explicado por Marcelo Ebrard, el proyecto contempla operaciones en 19 entidades federativas y prevé la creación de 8 mil nuevos empleos durante 2026, principalmente en áreas vinculadas con distribución, tecnología, plataformas digitales y servicios financieros.

El titular de Economía detalló que parte central de los recursos se destinará a ampliar la infraestructura de distribución de la compañía, optimizar sistemas de pago digital y fortalecer los servicios financieros que actualmente operan en territorio mexicano.

La apuesta, sostuvo, forma parte de una estrategia de largo plazo para consolidar a México como un nodo regional de innovación tecnológica y comercio electrónico.

El titular de Economía, Marcelo Ebrard, explica la inversión de Mercado Pago. Captura de video

Gobierno vincula la inversión con el llamado Plan México

Ebrard subrayó que el proyecto está directamente relacionado con los objetivos del denominado Plan México, impulsado por el Gobierno federal para incentivar crecimiento económico, digitalización e integración productiva.

Está íntimamente vinculada con el Plan México porque uno de los objetivos es dar acceso a esta plataforma digital de comercio a pequeñas y medianas empresas mexicanas, no solamente a las grandes compañías”, explicó.

El funcionario insistió en que uno de los principales desafíos económicos del país es lograr que las pequeñas y medianas empresas mexicanas tengan acceso a mercados digitales que tradicionalmente han sido dominados por corporativos de gran escala.

México busca fortalecer su economía digital

El anuncio ocurre en un contexto donde México compite por atraer inversión tecnológica y consolidarse como uno de los principales mercados digitales de América Latina.

Se trata de "la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre" en México, dijo Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en el país latinoamericano.

Seguir expandiendo nuestra red logística que nos permite garantizar la mejor entrega y ampliar servicios financieros para más mexicanos. Continuar posicionando nuestras marcas y generar empleos de calidad en el país", señaló como objetivo Rivas Butcher.

En los últimos años, el crecimiento del comercio electrónico, los sistemas de pago digitales y las plataformas logísticas ha modificado el comportamiento del consumo y la operación de miles de empresas mexicanas.

Para el Gobierno federal, este tipo de inversiones no solo representan capital privado, sino también infraestructura tecnológica, generación de empleo formal y expansión de capacidades digitales en distintas regiones del país.

Mercado Libre ya había anunciado en 2025 una inversión de 3 mil 400 millones de dólares para ese año.