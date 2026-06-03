Sheinbaum descarta reunirse con la CNTE; titulares de Segob y SEP tienen su confianza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió esta mañana a la petición de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes buscan entablar un diálogo directo con ella.

Ante esto, la mandataria descartó sostener alguna próxima reunión con ellos y afirmó que algunas de las acciones registradas en las protestas recientes no corresponden a manifestaciones pacíficas, por lo que las calificó como actos de “provocación”.

La titular del Ejecutivo sostuvo e insistió que detrás de algunos actos de violencia no se encuentran docentes y señaló que existe una convergencia entre grupos de extrema derecha y extrema izquierda.

La jefa de Estado afirmó que algunas de las acciones registradas en las protestas recientes no corresponden a manifestaciones pacíficas, por lo que las calificó como “provocaciones”. Cuartoscuro

¿En qué van las negociaciones?

La primera presidenta del país aprovechó la tribuna para insistir que las negociaciones con el magisterio continúan a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), dependencias que, aseguró, cuentan con las facultades necesarias para alcanzar acuerdos con los docentes.

Sin embargo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, reconoció y aclaró que no todas las demandas planteadas por la CNTE pueden ser atendidas debido a limitaciones presupuestales.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo también expresó su respaldo a los integrantes de Gobernación y de la SEP, así como a sus titulares, quienes encabezan las mesas de diálogo con el magisterio.

Por último, la presidenta Sheinbaum dejó en claro que el hablar directamente con ella no cambiará nada, pues no se puede prometer algo que no se podrá cumplir.

No va a cambiar nada si se reúnen conmigo. Si no se puede por temas presupuestales, no vamos a poder prometer algo que no podemos cumplir”, afirmó.