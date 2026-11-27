La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó retirar o reducir por ahora los aranceles aplicados a productos provenientes de China, a pesar de las peticiones del gobierno de Pekín para revisar estas medidas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo informó que el gobierno chino ha pedido revisar algunas fracciones arancelarias específicas, pero aclaró que por ahora resulta inviable modificar esa política industrial. Indicó que las conversaciones comerciales continúan abiertas entre ambas naciones.

La mandataria federal señaló que en su visita a China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), se planteó al gobierno chino abrir mayor espacio para mercancías nacionales, sobre todo en el sector agropecuario, debido a que el volumen de ventas mexicanas hacia China es muy bajo en comparación con todo lo que China envía al mercando mexicano.

La jefa del Ejecutivo indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, permanece en Asia. Señaló que asistió a la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), donde propuso que se respeten las reglas de origen de las mercancías que se circulan en los mercados internacionales y evitar la triangulación comercial.