Sheinbaum descarta descarrilamiento en Corredor Interoceánico; 'fue un incidente'

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el percance registrado en un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Oaxaca, no puede considerarse un descarrilamiento total, ya que los vagones únicamente se salieron parcialmente de la vía y no terminaron volcados.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la jefa de Estado explicó que el incidente fue reportado por la Secretaría de Marina (Semar), dependencia encargada de la operación del proyecto ferroviario, la cual ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el percance.

Más que un descarrilamiento, se movió; no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente", puntualizó.

Bajo esta premisa, la primera presidenta del país adelantó que en los próximos días dará a conocer información sobre la reanudación del servicio de pasajeros del Corredor Interoceánico.

En este contexto, la mandataria señaló que las autoridades ya analizan las observaciones emitidas por la empresa consultora TÜV, contratada para evaluar la operación del sistema ferroviario y proponer mejoras en materia de seguridad.

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¿Qué fue lo que pasó?

El hecho ocurrió en la Línea Z del Tren Interoceánico, donde una locomotora y varios vagones de carga se desplazaron parcialmente fuera de las vías durante la madrugada del martes.

La Semar informó previamente que el incidente no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños mayores. Asimismo, detalló que se activaron los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y los vagones involucrados, además de liberar la vía y mantener la continuidad de las operaciones ferroviarias.

Accidente en Oaxaca el pasado 27 de diciembre de 2025 en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Cuartoscuro

Por su parte, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec lleva a cabo una revisión técnica para esclarecer las causas del incidente y, en su caso, aplicar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad del servicio.

Como datos relevante, el nuevo incidente ocurrió en la zona de Asunción Ixtaltepec, donde en diciembre de 2025 se registró el accidente más grave del proyecto, cuando un tren de pasajeros descarriló, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.