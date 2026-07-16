Hacienda busca ahorros con licitación consolidada para arrendar hasta 18 mil vehículos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avanza en una de las licitaciones consolidadas más importantes de 2026 con el objetivo de generar ahorros para el gobierno federal mediante el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos que serán utilizados por más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante los próximos cuatro años.

El procedimiento, identificado con la clave LA-06-400-006400001-N-11-2026, busca aprovechar el volumen de contratación para obtener mejores condiciones económicas por parte de las empresas participantes, una estrategia que, de acuerdo con el gobierno federal, permitirá reducir costos frente a los esquemas en los que cada dependencia realiza sus propias licitaciones.

La convocatoria contempla un contrato con vigencia de 48 meses, financiado con recursos de los ejercicios fiscales de 2026 a 2030, e incluye 30 partidas que abarcan automóviles sedán, camionetas tipo pickup y SUV, motocicletas, autobuses, camiones, tractocamiones, montacargas y unidades especializadas para seguridad y transporte de carga.

Uno de los principales beneficios esperados del esquema es que la concentración de la demanda fortalece el poder de negociación del gobierno. Al competir por un contrato que puede alcanzar más de 18 mil unidades, las empresas presentan propuestas económicas más competitivas, lo que abre la posibilidad de obtener ahorros significativos para el erario.

Además del menor costo por volumen, el modelo de arrendamiento evita que las dependencias destinen recursos a la compra de vehículos y traslada a los proveedores obligaciones como el mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, verificaciones y la sustitución de unidades cuando sea necesario, garantizando la continuidad operativa.

En la licitación participan más de 90 instituciones, entre ellas las secretarías de Hacienda, Salud, Relaciones Exteriores e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Petróleos Mexicanos, Banco del Bienestar, IMSS-Bienestar, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El interés del sector privado también refleja la relevancia del contrato. Durante la presentación y apertura de propuestas, realizada el 10 de julio, se recibieron 11 ofertas de empresas especializadas en arrendamiento vehicular: A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte y la propuesta conjunta de Ferbel Norte con Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.

La participación de un amplio número de licitantes incrementa la competencia y favorece la obtención de mejores condiciones de precio y servicio para las dependencias participantes, uno de los objetivos centrales de la estrategia de compras consolidadas impulsada por Hacienda.

El procedimiento se desarrolla mediante concurso público electrónico y cuenta con la supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, conforme a los mecanismos previstos en la Ley de Adquisiciones.

El fallo está programado para el 31 de julio, mientras que el inicio del contrato se prevé para el 28 de agosto. De acuerdo con Hacienda, este proceso servirá como referencia para extender el modelo de compras consolidadas a otros bienes y servicios, entre ellos equipo de cómputo, papelería, servicios de limpieza, fumigación, medicamentos y equipo médico.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca aprovechar las economías de escala para reducir el gasto público, mejorar las condiciones de contratación y hacer más eficiente la administración de los recursos destinados a la operación de las dependencias federales.