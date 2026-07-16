La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

7:43 Horas | Sheinbaum viajará a Quinta Roo para atender problemática del Parque del Jaguar y el sargazo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este mismo jueves viajará a Quintana Roo para atender directamente la problemática que tiene que ver con el Parque del Jaguar para saber exactamente qué está pasando, así como lo que tiene que ver con el aumento de la llegada del sargazo a la región.

"Este fin de semana vamos a Quintana Roo a visitar Tulum, la zona turística, el Parque del Jaguar, porque sigue habiendo un descontento de quien llega a Tulum, entonces vamos a ver exactamente qué está pasando y ahí con todas las instituciones vamos a resolver", adelantó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de julio: Video completo