Niegan nepotismo en caso de Aitana Insunza; Mier fija posición

Aitana Inzunza Meza, hija del senador Enrique Inzunza, sí es parte del equipo de asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado, admitió el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, quien a pregunta expresa sobre si eso es nepotismo, respondió que no, porque Aitana no está bajo las órdenes de su padre.

Excélsior informó ayer que, además de su hija, el Senado cobija a la familia de la principal colaboradora de Enrique Inzunza: Estefanía Méndez Rodríguez, pues su mamá es parte de los asesores de Inzunza y uno de sus hermanos es asesor del senador morenista Armando Ayala.

Informó, además, que en el Poder Judicial del estado de Sinaloa, que Enrique Inzunza presidió en dos periodos por un total de ocho años, trabaja su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, como magistrada de primera instancia y presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar.

Enrique Inzunza. Foto: Cuartoscuro

Sus hermanas y hermano: Aída Inzunza Cázares, magistrada electoral; Lorena Inzunza Cázares, jueza en el Juzgado Tercero Civil; y Javier Inzunza Cázares, secretario de acuerdos.

Sus sobrinos: Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez es directora de la Región Norte del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Emilio Cázares Valdez, jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Oficialía Mayor; y Diana Elide Iribe Cázares, jueza en Mocorito.

Y su prima: Yarely Lizeth Valdez Inzunza, jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, zona Centro-Norte.

Un asunto colateral derivado de otro tema: Mier

—¿Qué va a pasar con la hija del senador Inzunza, que trabaja en la coordinación de asesores del grupo parlamentario? Ella, ¿mantendrá su posición? ¿Hay alguna afectación por lo que está pasando con su padre? —preguntó Excélsior a Ignacio Mier.

—El tema de la hija del senador Inzunza, que colabora en el pool de asesores del grupo parlamentario, no depende directamente de él; es directamente del grupo parlamentario y la asistencia técnica. Voy a hacer una revisión, de tal manera que no se parezca, o lo menos posible, a una injusticia, porque es, digamos, un asunto colateral derivado de otro tema.

—¿No es nepotismo? ¿No encaja en lo nepotismo?

—No tiene una relación directa ni es nombrada por él. Entonces... pero tiene otras implicaciones que las voy a revisar —respondió el líder de los senadores de Morena.

Hay más casos como el de Insunza en el Senado

Enrique Inzunza no es el único senador de Morena que tiene a su familia como colaboradores formando parte de la nómina del Senado. Este diario documentó el caso de Lorenzo Manuel Loera de la Rosa, hermano del senador morenista por el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. En el Senado es asesor “en servicios administrativos”, con un salario mensual bruto de 37 mil 500 pesos, que después de impuestos queda en 31 mil pesos.

*mcam