Inzunza cobrará dieta íntegra pese a ausencias en el Senado

Aunque no se presente a trabajar en la Comisión Permanente o en su papel de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, el senador morenista Enrique Inzunza recibirá su dieta completa, de 132 mil 900 pesos, porque la regla de ausencias se aplica en los periodos ordinarios de sesiones, no así en los recesos, pese a que están obligados a sesionar en comisiones.Sin convocatoria de Morena

El líder de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que Enrique Inzunza no llegó ayer a la Comisión Permanente porque la bancada no lo convocó; explicó que en cada sesión se hará una evaluación de a quién de sus integrantes, acreditados como parte de la Permanente, serán llamados para participar en las sesiones.

El sábado 2 de mayo, desde Badiraguato, Sinaloa, el senador Enrique Inzunza —acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el crimen organizado en Sinaloa— anunció que este miércoles se iba a presentar a la sesión del pleno de la Comisión Permanente.

Sin embargo, minutos después de las 9:00 de la mañana de este miércoles, por medio de su cuenta en la red social X, Enrique Inzunza anunció que no iba a asistir a la sesión de la Permanente, porque “no le ofreceré ocasión a los personeros de la derecha conservadora de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado (en realidad Comisión Permanente), como acostumbra”.

Estrategia de grupo parlamentario

Pero un par de horas después, en conferencia de prensa, Ignacio Mier informó que “con relación a la notificación que hizo por redes sociales el propio senador Inzunza, no fue convocado".

Recuerden ustedes que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene; nosotros somos, los que propone Morena son 18 senadores (nueve titulares y nueve suplentes). Ahora yo no estoy convocado, por ejemplo, no está convocado el vicecoordinador Cuauhtémoc Ochoa, y vinieron los compañeros conforme a la estrategia que se va a desarrollar en el orden del día que ya aprobó la Mesa Directiva. Esa es la explicación. Vamos a ver en los próximos días qué determina”, dijo Ignacio Mier.

Así, la ausencia de Inzunza no se debió a una decisión de él, sino a que Morena no lo requirió para la sesión de ayer.Cobrar sin trabajar

Aunque no se presente a las sesiones de la Comisión Permanente, e incluso no asista ningún día al Senado para que sesione de manera presencial la Comisión de Estudios Legislativos que él preside, Enrique Inzunza puede cobrar íntegra la dieta mensual que recibe, que en este 2026 es de 132 mil 900 pesos.

La Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados establecen que “se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes”.

Es decir, el cómputo de asistencias se realiza exclusivamente en los periodos ordinarios de sesiones, que por el momento no hay.

Excélsior

Lagunas en el reglamento

Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, las dos Cámaras están en periodo de receso, por lo que no hay registro de asistencias, y en la Comisión Permanente no se computan las ausencias con fines de sanciones, porque para eso existen 37 titulares y 37 suplentes; la ausencia de cualquier titular es suplida por alguno de los 37 suplentes.

Respecto a su trabajo como senador, Enrique Inzunza no está obligado a asistir al recinto. No existe sanción alguna para los senadores que no cumplan con el requisito de sesionar, a pesar de que en la Constitución está claro que los periodos de receso deben usarse para la sesión de comisiones.

El artículo 137 del Reglamento del Senado dice que “las comisiones, para el despacho de los asuntos a su cargo, continúan funcionando durante los recesos del Congreso de la Unión”. En el 139 agrega que “durante los recesos del Senado, las reuniones ordinarias se convocan cuando menos con cinco días de anticipación”.

Y en el 218 (sic) dice que “conforme a los plazos establecidos, las comisiones continúan durante los recesos el estudio de las iniciativas, proyectos y proposiciones turnados previamente por el pleno o remitidos por la Comisión Permanente”.