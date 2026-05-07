Sinaloa perdió 35% de economía por crisis en seguridad: Coparmex

La crisis de seguridad en Sinaloa se observa en un deterioro acelerado de la economía estatal, con miles de empresas cerradas, empleos perdidos y una creciente incertidumbre que inhibe la inversión, advirtió Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa.

Afirmó que la situación actual combina violencia persistente, falta de certidumbre jurídica y omisiones gubernamentales, lo que ha generado un entorno adverso para la actividad productiva.

Estamos sobreviviendo a toda la indiferencia y a toda la inseguridad en la que estamos sumergidos”, afirmó.

A esto se suma una contracción general de la economía estatal. “Ya tenemos una pérdida de 30 a 35%… en toda la economía en Sinaloa”, advirtió la líder empresarial, quien también anticipó mayores dificultades en sectores como la agricultura, donde se prevé una reducción en la siembra de maíz.

En Coparmex cuestionan supuesta mejora en seguridad

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Reyes cuestionó las afirmaciones oficiales sobre una supuesta mejora en la seguridad. “Abrimos mayo con todo el potencial del mundo para seguir en la inseguridad”, dijo, al tiempo que describió un escenario de violencia cotidiana que incluye asesinatos, ataques armados y hasta incendios de establecimientos.

Esta situación ha impactado directamente en la percepción de riesgo para inversionistas. “¿En su sano juicio van a venir ahorita en estas condiciones si no hay un Estado de derecho?”, planteó. Según explicó, la falta de garantías legales y de combate a la corrupción ha frenado la llegada de nuevos proyectos.

Plan México, inviable en Sinaloa

Incluso iniciativas federales de gran escala, como el llamado Plan México, resultan inviables bajo las condiciones actuales. “Está muy bonito… pero primero tenemos que rescatar Sinaloa. No podemos poner un proyecto de esa envergadura en un lugar que está ahorita destruido”, sostuvo.

El sector turístico, particularmente en destinos como Mazatlán, también enfrenta un panorama complicado. “Es una ruleta rusa venir”, afirmó Martha Reyes al referirse a los visitantes. La caída en la ocupación hotelera ya es evidente, y se anticipa una mayor contracción en los próximos meses ante la persistencia de la violencia.

En este contexto, la dirigente de Coparmex criticó tanto al gobierno federal como al estatal por no atender de fondo la crisis. “Están más enfocados en defender a dos personas que en defender la economía del Estado”, acusó. Asimismo, aseguró que los compromisos adquiridos por las autoridades en los últimos 20 meses “jamás vieron la luz”, incluyendo medidas como estímulos fiscales, créditos blandos y estrategias para atraer inversión.

“No queremos apoyos como regalo… estamos pidiendo lo mínimo elemental”

Lejos de solicitar apoyos asistenciales, el sector empresarial demanda condiciones básicas para operar. “No queremos apoyos como regalo… estamos pidiendo lo mínimo elemental”, subrayó la presidenta de Coparmex Sinaloa, quien insistió en la necesidad de restablecer la seguridad, la certeza jurídica y el Estado de derecho.

Además del impacto económico, la crisis ha comenzado a dejar huella en el tejido social. “El pueblo está cansado… de estar escondido, de estar asustado”, dijo. Incluso alertó sobre un fenómeno preocupante: la normalización de la violencia. “La gente se está acostumbrando… y eso es preocupante”, expresó.

Pese al escenario adverso, Reyes destacó la resiliencia de la población sinaloense. “Tenemos tanto amor al Estado que seguimos creyendo”, afirmó, al tiempo que reiteró la disposición del sector productivo para reconstruir la economía, siempre que existan condiciones mínimas de seguridad y legalidad.

*mcam