Violencia en América Latina: De México, 7 de 12 periodistas asesinados en 2025

Al menos 12 periodistas fueron asesinados en Latinoamérica el año pasado, siete de ellos en México, que se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, informó ayer la oenegé Artículo 19.

Además de los reporteros ultimados, la organización contabiliza en México un periodista desaparecido y ocho intentos de asesinato, seguido de Guatemala, con tres comunicadores asesinados y uno desaparecido, y Honduras, con dos periodistas muertos.

“La violencia letal persiste, es la forma más brutal de censura que podemos encontrar, pero ya no actúa sola, es la punta del iceberg de estructuras cada vez más sofisticadas de silencio”, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, durante la presentación de un informe anual.

La oenegé documentó también un total de 674 agresiones contra la prensa en cuatro países: México con 451, Guatemala con 91, Honduras con 77 y El Salvador con 55.

Adicionalmente, organizaciones aliadas de Artículo 19 documentaron mil 200 agresiones en Cuba y Nicaragua el año pasado, resaltó Maldonado. "La censura ya no se ejerce solamente con golpes o balas, se ejerce también a través de lo que hemos denominado un ambiente hostil, esto es, estigmatización, descrédito, presión acumulada, aislamiento y exilio", agregó el activista.

Citó como ejemplo el caso salvadoreño, donde en un solo año 44 periodistas se vieron forzados a abandonar el país. "No hace falta encarcelar a la prensa cuando el entorno mismo se vuelve imposible para ejercer el periodismo", apuntó Maldonado.

Alertó que otro patrón estructural en los países estudiados es el abuso del poder político y la "instrumentalización de las instituciones", en particular el Poder Judicial, para acallar a los periodistas.

Más de la mitad de las agresiones contra la prensa las comete el Estado

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el directivo denunció que incluso se ha desvirtuado la figura de violencia política de género para atacar a la prensa.

Uno de cada tres procesos tiene que ver con la utilización sesgada, manipulada, de esta figura muy legítima que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero que ahora se ha desvirtuado por parte de varias actoras políticas cuando se les critica”, subrayó.

El director de Artículo 19 reveló que 50% de las agresiones son cometidas por el Estado. De éstas, 54% proviene de gobiernos estatales, 28% de gobiernos locales y 16% del gobierno federal.

Con información de AFP.

*mcam