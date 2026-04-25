Sheinbaum dará información sobre agentes de la CIA en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo lunes en su conferencia mañanera dará a conocer detalles del ingreso de los agentes estadounidenses para participar en un operativo en Chihuahua.

Al llegar a Tenango de Doria en Hidalgo, la Mandataria federal fue consultada por representantes de medios de comunicación sobre los datos que dio el Gabinete de Seguridad y que reportó que ninguno de los agentes de la CIA contaba contaba con permiso para participar en actividades operativas en territorio nacional.

-“¿Cómo lograron entrar los de la CIA a México?", se le consultó.

-“El lunes”, se limitó a decir.

A través del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de las personas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional.