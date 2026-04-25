Abren “Ventana a México” en Acapulco, como antesala del Tianguis Turístico 2026

Como, este sábado fue inaugurada en Acapulco la muestra cultural, gastronómica y artesanal “Ventana a México”, espacio que busca acercar la riqueza turística del país a visitantes y habitantes del puerto.

La actividad, que forma parte de las actividades previas al Tianguis Turístico de México 2026, y que se realiza durante este fin de semana en la Plaza Quebec, donde autoridades federales, estatales y municipales encabezaron el corte de listón inaugural.

El acto fue presidido por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y por el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, quien acudió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En esta exhibición participan más de 15 entidades del país, entre ellas Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Los estados participantes ofrecen al público artesanías, textiles, productos regionales y una amplia muestra gastronómica, con el objetivo de impulsar la promoción turística y fortalecer la economía local.

Durante su mensaje, Quiñones Orozco destacó que, a cinco décadas de su creación, el Tianguis Turístico regresa a su lugar de origen y ahora busca abrirse también a la ciudadanía.

Por su parte, Rodríguez Zamora explicó que la muestra“Ventana a México”, pretende compartir los beneficios del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo en el puerto guerrerense, del 27 al 30 de abril, al tiempo de generar oportunidades económicas directas para artesanas, artesanos y cocineras tradicionales.

Asimismo, Rodríguez Zamora enfatizó que con el Tianguis Turístico se desarrollarán diversas actividades dentro y fuera de la sede principal del encuentro, con la participación de destinos como Taxco de Alarcón, lo que ampliará la oferta turística de Guerrero durante el próximo fin de semana largo por el Día del Trabajo.

“Queremos generar economías reales para las familias. Que artesanos y cocineras tradicionales no solo sean parte de una imagen, sino protagonistas de desarrollo”, señaló.

En la ceremonia inaugural de la “Ventana a México” también estuvieron presentes la subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas Puel; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Bernardo Cueto Riestra, así como representantes del sector turístico nacional.