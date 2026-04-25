Vinculan a proceso a adolescente que atacó a sus compañeras de secundaria en Durango

Un adolescente de 14 años de edad fue vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas en agravio de dos adolescentes de 14 y 15 años de edad al exterior de una escuela secundaria en Durango.

La Fiscalía General del Estado, informó que fue el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Menores Infractores y mediante los elementos presentados ante el juez que se obtuvo el auto de vinculación a proceso.

De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril al exterior de una institución educativa ubicada en la localidad Benito Juárez, del municipio de Durango, lugar donde el ahora indiciado, al percatarse de la presencia de las víctimas, se dirigió de manera intempestiva hacia ellas.

El imputado presuntamente tomó por la espalda a la adolescente de 14 años, causándole diversas heridas en el rostro, cuello y mano con un objeto punzocortante; posteriormente, persiguió a la otra adolescente de 15 años, a quien le provocó lesiones en el cráneo y la espalda, para luego intentar huir del lugar.

Las menores fueron trasladadas a un hospital en la ciudad capital, donde recibieron atención médica oportuna.

El adolescente fue detenido en flagrancia metros más adelante por elementos de la Policía Municipal, cuando intentaba darse a la fuga, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el Juez dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar el internamiento en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), además de fijar un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.