Sheinbaum anuncia inversión de 41 mil 865 millones de pesos en infraestructura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en Hidalgo se invertirán 41 mil 865 millones de pesos en infraestructura educativa, carretera y ferroviaria, además de que están en marcha las obras de rehabilitación por las lluvias de octubre de 2025 que afectaron a 5 estados.

“Bueno, ¿Ahora a qué venimos? A decirles que no los hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados, si todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias”, sostuvo.

Desde Tenango de Doria, Hidalgo, la jefa del Ejecutivo sostuvo que en su administración nunca abandonará a los desprotegidos ni a quien más lo necesita.

“En algunos lados ya se empezó y en otros lados vamos a empezar el lunes, pero todos los caminos van a ser rehabilitados. Es una inversión muy importante, pero refleja algo que para nosotros es de corazón: y es que nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesita”, manifestó.

La mandataria federal destacó que en el primer momento de la emergencia se atendió a la población de los cinco estados afectados: Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz, con un primer apoyo directo y sin intermediarios para labores de limpieza.

Destacó que las Fuerzas Armadas que habilitaron un puente aéreo y pusieron en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

En el encuentro con ciudadanos, la presidenta Claudia Sheinbaum atendió de manera directa la petición de los pobladores de Tenango sobre el abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la región, por lo que la mandataria realizó un recorrido por la Unidad de Salud del IMSS Bienestar. El Gobierno de México indicó que hay un 80% de abasto de medicamentos por el programa Rutas de la Salud y un 20 % de desabasto, el cual, asegura que será atendido, debido a que hay una problemática con un proveedor.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que casi mil brigadas conformadas por 5 mil servidores de la nación que recorrieron 3 mil 254 localidades de las cinco entidades afectadas.

La titular de Bienestar detalló que la inversión social para la reconstrucción es de 7 mil 426 millones de pesos en apoyos directos, entre los que destacó un primer apoyo de 20 mil pesos para limpieza de viviendas, entre 15 mil y 70 mil pesos para rehabilitación de viviendas, 50 mil pesos para casi 8 mil comercios afectados; 50 mil pesos para casi 30 mil pequeños productores del campo, entre otros.

En cuanto la rehabilitación de caminos, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invertirán a lo largo del sexenio 41 mil 865 mdp, de los cuales casi 5 mil mdp se ejercerán este año para la reconstrucción, rehabilitación y ampliación de 50 puentes en 18 municipios.