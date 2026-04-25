Senado revisará leyes para evitar ciberacoso a mujeres y niñas

En México, 18.1 millones de personas han sufrido violencia o ciberacoso digital y, de éstas, 10 millones fueron mujeres, señaló la senadora de Morena, Guadalupe Chavira.

Por eso, propuso que el Senado revise el marco jurídico para legislar y garantizar espacios seguros en entornos digitales para mujeres y niñas.

La senadora subrayó que México se ha colocado a la vanguardia internacional con reformas como la Ley Olimpia, un capítulo específico contra la violencia mediática y digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

De igual forma valoró el inédito acuerdo suscrito en marzo pasado entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas de Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital.

No obstante, dijo, es claro que hay pendientes como la construcción de entornos digitales seguros para las mujeres y niñas, por lo que es necesario trabajar en estos retos, a partir de datos duros y propuestas de especialistas.

Este lunes, en el Senado revisaremos qué herramientas legales se requieren para evitar que esta violencia pueda aumentar. No olvidemos que la aldea digital crece día con día"

“Y, según la encuesta de INEGI de 2024, el 83.7 por ciento de las y los mexicanos ha utilizado internet en cualquier dispositivo, estamos hablando de alrededor de 90.3 millones de personas”, comentó.

Informó que este lunes se efectuará la Conferencia Entornos Digitales Seguros para Mujeres y Niñas, en la que participará la magistrada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Magda Zulema Mosri y la diputada de Oaxaca, Jimena Yamil Arroyo, entre otros.

Según datos de la UNICEF, en México 50 por ciento de los niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o computadora. Mientras que entre el 80% y 94% de las y los adolescentes, de 12 y 17 años, usan internet o computadora.

Y un 25 por ciento de este rango de edad vivió alguna forma de ciberacoso, “lo cual es alarmante”, destacó Guadalupe Chavira de la Rosa

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal detectó que, entre otras violencias, este sector de la población ha sufrido acoso sexual digital a menores o Grooming; envío de contenido sexual en medios digitales o Sexting; agresión psicológica o Ciberbullying, así como robo o suplantación de la identidad.

“Coincidimos en que hacer uso de la tecnología sin las pautas básicas de seguridad puede originar conductas antisociales riesgosas, que los delincuentes pueden aprovechar y el Senado no puede permanecer pasivo ante esta situación”, concluyó la senadora.