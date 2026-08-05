Sheinbaum condena expresiones de diputadas; ‘Morena debe decir si hay sanción’

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre la polémica generada por las diputadas poblanas de Morena, Nayeli "Nay" Salvatori y Graciela "Grace" Palomares, quienes fueron señaladas por realizar comentarios despectivos contra los adultos mayores durante un episodio del podcast Descasadas. La mandataria dejó claro que corresponde a Morena determinar si procede alguna sanción partidista, aunque reiteró el rechazo de su gobierno a cualquier expresión discriminatoria.

Durante su conferencia, Sheinbaum enfatizó que su administración mantiene una postura firme en defensa del respeto y la no discriminación.

“Estamos en contra de cualquier forma discriminación y ya que Morena decida si eso representa una sanción para las diputadas”, subrayó la Prsidenta.

Sheinbaum recordó que la dirigencia nacional de Morena ya manifestó una postura institucional frente a la controversia y reiteró que el respeto debe prevalecer sin importar la militancia política de quienes emitan este tipo de declaraciones.

Sean de Morena o de cualquier otro partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria”, concluyó la presidenta de México.

Las declaraciones surgen después de que Salvatori y Palomares protagonizaron un episodio del podcast en el que hicieron comentarios sobre hombres adultos mayores, entre ellos que "huelen a baúl" y "se están pudriendo", expresiones que provocaron una ola de críticas y fueron calificadas por numerosos usuarios como actos de discriminación por edad o "ancianofobia".

Morena ya abrió un procedimiento interno

El caso ya se encuentra bajo revisión dentro de Morena.

El pasado 4 de agosto, la dirigente nacional del partido informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició el procedimiento correspondiente para analizar la conducta de las legisladoras y determinar si amerita una sanción, la cual podría incluir una suspensión de sus derechos partidistas.

Con ello, la respuesta de Sheinbaum se alinea con la postura institucional del partido al señalar que será ese órgano interno el encargado de resolver el expediente.

La polémica comenzó tras la difusión de un fragmento del programa Descasadas, publicado originalmente el 21 de julio en YouTube.

En esa emisión, Nay Salvatori afirmó que los hombres adultos mayores "huelen a baúl del recuerdo", mientras que Grace Palomares respondió: "es que ya se están pudriendo". Durante la conversación también realizaron comentarios relacionados con las arrugas, la piel y diversos padecimientos asociados con la vejez.

Días después circuló un segundo video con nuevas referencias sobre la salud y la vida sexual de hombres de edad avanzada, lo que amplificó el rechazo público.

Las expresiones provocaron miles de reacciones en redes sociales y generaron cuestionamientos por considerar que promovían estereotipos y discriminación hacia las personas adultas mayores.

De la defensa a las disculpas públicas

En un primer momento, Nay Salvatori rechazó retirar el contenido y defendió que las expresiones formaban parte de un programa con tono humorístico, argumentando que estaban protegidas por la libertad de expresión.

Sin embargo, tras el deslinde público del consejero estatal de Morena, Agustín Guerrero, quien ofreció una disculpa institucional a nombre del partido, tanto Salvatori como Palomares difundieron mensajes por separado ofreciendo disculpas y sosteniendo que sus comentarios habían sido "descontextualizados".

Posteriormente, Grace Palomares publicó un segundo video en el que insistió en que el fragmento viral había sido "sacado de contexto" y acusó a la oposición de utilizar la polémica con fines políticos.

Consecuencias para Nay Salvatori

La controversia también impactó la actividad profesional de Nay Salvatori fuera del Congreso.

La legisladora anunció mediante un video en redes sociales que, "por decisión entre la dirección de la televisora y yo", dejaría de participar temporalmente en un programa de televisión.

En ese mismo mensaje emitió una segunda disculpa, reconociendo que "las palabras tienen un fuerte impacto y pueden herir", aunque reiteró que nunca tuvo la intención de ofender a las personas adultas mayores.

Horas después confirmó el cierre definitivo del podcast Descasadas, al señalar que la experiencia les hizo concluir que actualmente "ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad" sin que el contenido pueda ser "sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar".