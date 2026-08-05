Sheinbaum pide al INE reconsiderar presupuesto para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) que reconsidere su solicitud de presupuesto para 2027, por considerar que sólo se desarrollará una elección federal, la de diputados al Congreso de la Unión.

El INE solicitó para 2027 un presupuesto de 43 mil 856 millones de pesos, de los que 13.4 mil millones se destinarán a desarrollar la elección en 17 estados y de diputados federales.

“Nos parece que es exagerada. La elección de 2024 es similar a esta, pero además hubo impresión de boletas para senadores y para presidenta de la República.

“Entonces, consideramos que es, en todo caso lo que costó la del 24 con la inflación del 25, del 26 y del 27, pero el pedir 15 mil millones de pesos más nos parece exagerado, la verdad, debería costar lo mismo que la del 24”, puntualizó Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

Para sus labores ordinarias, el INE solicitó un total de 36.1 mil millones de pesos, en tanto que por ley se deberán entregar a los partidos políticos 7.7 mil millones de pesos por concepto de prerrogativas.

En 2024, el INE tuvo un presupuesto de 22 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de ese año, y por ser un año con elección presidencial, para organizar esos comicios federales se utilizaron 8.8 mil millones de pesos adicionales.