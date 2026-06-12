Al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal: Sheinbaum; felicita al Tri

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que "al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal" y sobre la apertura del Mundial de Futbol, la mandataria federal felicitó a la Selección Mexicana de Futbol por su contundente triunfo contra la selección de Sudáfrica.

"El juego buenísimo. Ya saben, siempre salen todos los expertos en futbol. Buenísimo, felicidades a la Selección, no solo por cómo jugaron, sino por la alegría que le dieron al pueblo de México", dijo la presidenta en el arranque de su conferencia desde Palacio Nacional.

"Ayer que regresamos es muy hermoso ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde, van ya sea a verlo con sus familiares, en todos los lugares que hubo en la ciudad o en el país", agregó.

La permanencia de la CNTE y el Fan Fest del Zócalo

Sobre las críticas en contra del Fan Fest, la presidenta expresó: "El que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Quienes queremos a México le va bien en la cancha, en la vida, le va bien en la política"

Acerca de la permanencia de la CNTE en la Ciudad de México y que puso en riesgo la apertura del Fan Fest del Zócalo capitalino, Sheinbaum Pardo dijo que será el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien informe, y consideró que aunque hay apertura al diálogo este no tiene sentido, pues después de diversas mesas tripartitas, ninguna de las soluciones que les han dado han aceptado.