Trasladan más de 718 toneladas de ayuda a Venezuela en buques de la Armada

Los buques de la Armada de México (Semar) ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” zarparon del puerto de Veracruz con más de 718 toneladas de insumos de asistencia destinados a la República Bolivariana de Venezuela. La operación se realizó por instrucción de la presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones de apoyo humanitario coordinadas por el Gobierno federal.

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El ARM “Papaloapan” lleva aproximadamente 684 toneladas de suministros, mientras que el ARM “Huasteco” transporta cerca de 34.5 toneladas. Entre ambas embarcaciones se movilizan alrededor de 718.5 toneladas.

Para concretar el embarque y la salida de los navíos, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y otras autoridades federales.

Las dependencias participaron en la recepción, organización, carga y traslado de los apoyos, así como en las tareas logísticas y de seguridad necesarias para el despliegue marítimo desde territorio mexicano.