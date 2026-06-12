Sheinbaum advierte que cúpulas de la CNTE quieren regresar a la corrupción

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las cúpulas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quieren regresar a la corrupción de que sean las comisiones de los líderes y los gobiernos de los estados quienes decidan el ingreso y promoción de los maestros.

Mañanera del Pueblo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional Mateo Reyes

La mandataria Federal añadió que no está segura de que sus peticiones sean lo que las bases de maestros quieren realmente.

"No estoy segura que eso querían los maestros, eso se prestó a mucha corrupción", declaró.

Integrantes de la CNTE en calles del Zócalo de la CDMX Foto: Cuartoscuro

Permanencia de CNTE en CDMX

Sobre la permanencia de la CNTE en las calles de la Ciudad de México, dijo que será el secretario de Educación Pública, Mario Delgado quien informe los detalles del plantón que mantienen desde el pasado 25 de mayo.

Aseguró que no habrá represión por parte del Gobierno, ante el cuestionamiento de su permanencia en la CDMX en el Mundial de Fútbol. Dijo que lo que buscan los maestros disidentes es la provocación.

Respecto a las protestas de los comerciantes, aseguró que los comprende, pero NO HABRÁ REPRESIÓN hacia los docentes.

Sheinbaum Pardo consideró que hubo avances significativos con el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien revirtió la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, además de que existe un Fondo de Pensiones para el Bienestar.