Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador y socio de Andreessen Horowitz

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el inversionista estadunidense Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz, en el Palacio Nacional.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el encuentro tuvo como objetivo principal consolidar la confianza de los mercados internacionales y promover a México como un destino atractivo para la inversión de alta tecnología.

“En Palacio Nacional recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica”, manifestó.

El gobierno de México busca captar inversiones tecnológicas estratégicas en sectores como la inteligencia artificial, criptomonedas y biotecnología.

Ben Horowitz es el cofundador y socio general de la prestigiosa firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.