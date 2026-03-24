Sheinbaum anuncia reunión de Energía y Pemex con gasolineros por incrementos al diésel

Al margen del tema petrolero a nivel mundial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta semana se realizará una reunión entre la Secretaría de Energía (Sener), el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y representantes del sector gasolinero, derivado de un alza en el precio del diésel y la gasolina premium en el país.

De acuerdo con la jefa de Estado, dicha situación se da luego de un recorrido por territorio nacional en donde se ha podido observar dicho incremento en los combustibles, pese a que hay incentivos para que esto no ocurra.

Esta semana se reúne la Secretaría de Energía y el director de Pemex con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel. Lo digo públicamente, también de la gasolina premium”, expuso.

Bajo esta premisa, la mandataria indicó que el diésel no debería costar 29.50 pesos, dado que los distribuidores cuentan con apoyos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país mencionó que también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estará presente en el encuentro, pues señaló que no permitirá que se aproveche la coyuntura internacional para incrementar precios.

Hay incentivos fiscales. No tendría porqué estar el diésel en 29.50 pesos. Lo vi este fin de semana que ando en territorio y luego hablé con el secretario de Hacienda y la secretaria de Energía y les dije ‘citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel’, porque tiene sus impactos en la economía mexicana”, sentenció.

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, refirió que no se trata de un control de precios, sino una forma de evitar abusos que afecten a la ciudadanía y la clase trabajadora.

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fdm