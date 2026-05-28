Anuncian inversiones en el sector farmacéutico

En el sector farmacéutico de México se invertirá 21 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina en la que se anunciaron más de 10 mil millones que invertirá Grupo Vazol.

En la Mañanera Mateo Reyes

Las inversiones permitirán ampliar la planta productiva de empresas, mejorar la adquisición de insumos, mejorar la cadena de suministro, la contratación de personal especializado, mejorar los procesos productivos y los estudios clínicos, y fortalecer el mercado interno.

“Son más de 21 mil millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos en México, vinculados también en investigación clínica, como saben la intención de Plan México es producir más en México lo que consumimos y también nos permite exportar a otros países, no solo a Estados unidos, sino diversificar las exportaciones y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país, pues es muy, muy importante. Entonces agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”, comentó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo recordó que el sector público invierte este año 145 mil millones de pesos en la compra de medicamentos para el sector público.

Entre las empresas que este jueves anunciaron inversiones están Abbott, Bristol, Grupo Neolpharma, Opella México, Liomont, Sanofi, y Pharma Bayer México.

Mañanera

Federico Prince, director general de Vazol Farma, anunció inversiones por más de 10 mil millones de pesos en el sector farmacéutico que permitirán la ampliación de su planta productiva.

“Como parte de Grupo Vazol que encabeza el Licenciado Olegario Vázquez Aldir, valoramos y respaldamos los esfuerzos de su gobierno para generar condiciones que impulsen la inversión, fortalezcan la industria Nacional y promuevan el desarrollo económico del País. Estamos convencidos que México vive hoy un momento propicio para invertir y crecer”, expuso Prince en la rueda de prensa matutina.

Puntualizó que las nuevas inversiones serán por 5 mil 360 millones de pesos que se suman a los 5 mil 180 millones de pesos ya en curso, para sumar un total de inversión de 10 mil 540 millones de pesos.

“Estas inversiones, más las anunciadas previamente, fortalecen sin duda la soberanía farmacéutica del país, y permiten generar más de 3 mil 500 empleos directos, e indirectos. Señora Presidenta, estos planes ya son una realidad están alineados con el Plan México y con su visión de un país más fuerte productivo y con bienestar”, enfatizó Prince.

El director general Vazol Farma invitó a la titular del Ejecutivo a estar presente en las puestas en operación de los proyectos de inversión, que dijo, serán instalaciones de clase mundial y reflejo del compromiso de Kener y grupo Gasol con la salud, la innovación y el futuro de México.