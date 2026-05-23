Sheinbaum anuncia proyecto “precio justo para el cacao de Tabasco”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el proyecto Precio justo para el cacao de Tabasco que busca establecer un precio de garantía.

Desde Comalcalco, Tabasco, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el proyecto permitirá otorgarle un valor agregado al grano, a través de su comercialización como Chocolate Bienestar.

Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar, ya no solo desde Alimentación para el Bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao”, anunció.

La jefa del Ejecutivo explicó que este proyecto contará con la participación del Gobierno de México, a través de Alimentación para el Bienestar, el gobierno de Tabasco, el ayuntamiento de Comalcalco, así como las y los productores de cacao de la entidad.

El proyecto será presentado en dos semanas por dichas dependencias a la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente a las y los productores.

Eso es construir la economía desde abajo, como bien dijo Javier (May), la economía social, claro que está bien que haya inversiones, que haya empresas, que se instalen en distintos lugares que generan empleo, pero la producción agrícola en México siempre ha sido una producción de pequeños productores, de ejidatarios, de comuneros y ahí es donde hay que apoyar”, agregó.

Acuerdo con UE permitirá exportar cacao

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea se podrá exportar el cacao a Europa y la ganancia se quede para los pequeños productores sin intermediarios.