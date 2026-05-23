Falla intento de diálogo; alumnos del Poli rechazan liberar Canal Once

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llegó este sábado de manera sorpresiva a las puertas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, en el Casco de Santo Tomás, para intentar destrabar el conflicto estudiantil que mantiene tomado el Canal Once. Pero terminó atrapado en un ríspido intercambio con alumnos que lo acusaron de priorizar las transmisiones del canal antes que las demandas de la comunidad politécnica.

El diálogo ocurrió a través de las rejas de la escuela. Del lado de afuera, Delgado y funcionarios federales. Del lado de adentro, estudiantes resguardando el plantón instalado en la ENCB, a unos metros de Canal Once.

Desde el inicio, el titular de la SEP insistió en la necesidad de permitir el ingreso de trabajadores para que el canal retomara operaciones.

Sin embargo, los estudiantes le reprocharon llegar sin respuestas formales al pliego petitorio y acusaron al gobierno federal de reaccionar únicamente cuando el conflicto afectó a Canal Once.

Reproducir El secretario de Educación intentó destrabar la toma de las instalaciones politécnicas.

Durante una hora alumnos y profesores reclamaron la ausencia de soluciones concretas a las denuncias de agresiones contra manifestantes, el deterioro de escuelas y laboratorios, así como la falta de atención a sus demandas académicas y administrativas.

Los jóvenes exigieron además la presencia para el próximo miércoles de las cuatro autoridades federales a quienes dirigieron su pliego petitorio: la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la SEP.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Isaac Juan Luna Romero, director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, afirmó que había “un canal secuestrado”, lo que provocó reclamos inmediatos desde el interior de la escuela.

Los estudiantes rechazaron la expresión y exigieron a las autoridades no criminalizar la protesta porque no son delincuentes.

La tensión aumentó todavía más cuando una profesora encaró directamente al secretario y le recordó que uno de los estudiantes lesionados en la manifestación del jueves pasado en Canal Once podría perder movilidad en la mano tras las agresiones registradas

Los alumnos denunciaron además amenazas, hostigamiento y presencia policial alrededor de las instalaciones del Canal Once, así como intentos de intimidación contra integrantes del movimiento.

También los estudiantes bloquearon el jueves Circuito Interior. Foto: José Antonio García | Excélsior

Aunque Mario Delgado prometió entregar un “primer borrador” de respuesta y aseguró que existe disposición del gobierno federal para atender el conflicto, los estudiantes rechazaron liberar los accesos relacionados con Canal Once mientras no existan acuerdos públicos y mesas transmitidas en vivo.

Al finalizar el encuentro, el secretario reiteró que el gobierno busca construir acuerdos y pidió nuevamente permitir el funcionamiento del canal.

Pero la postura estudiantil no cambió: el plantón continuará hasta que existan respuestas formales a sus demandas.

En entrevista con Excélsior, Mario Delgado reconoció que existen demandas que sí pueden resolverse, mientras que otras requerirán procesos administrativos, presupuesto o cambios de reglamento.

“Hay otras demandas que son más de carácter político”, dijo el secretario, al señalar que algunos puntos relacionados con reglamentos y estructura interna del Politécnico necesitan “procesarse de una manera justa”.

Sobre las agresiones denunciadas por estudiantes, incluido el caso de un joven lesionado en la mano, Delgado aseguró que ya existe una investigación interna y que habrá sanciones si se determina responsabilidad de funcionarios o personal involucrado.

“Tendrá que haber sanción, tendrá que haber responsables, por supuesto”, afirmó.

El titular de la SEP también sostuvo que el gobierno federal busca abrir una ruta de diálogo con la comunidad estudiantil y defendió que varias de las demandas no pueden resolverse “de un día para otro”.

“Tiene que plantearse una ruta”, señaló al mencionar temas relacionados con inversiones, presupuesto y cambios al reglamento interno del IPN.

Además, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ya propuso que en la renovación de la dirección del Politécnico exista participación directa de la comunidad mediante una consulta.