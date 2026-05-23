FGR cita a declarar a Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU

A través de una ficha informativa, autoridades mexicanas confirmaron que en el marco de las diligencias relativas a la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se abrió una indagatoria que involucra a 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La dependencia señaló que estas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, como parte de las investigaciones derivadas de la acusación estadounidense.

Funcionarios y políticos señalados

Además de Rocha Moya, la lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázeres, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Juan Valenzuela Millán (alias Juanito), José Antonio Dionisio Hipólito (alias Tornado), Alberto Jorge Contreras Núñez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

La ficha oficial no detalló los cargos específicos que se les imputan, pero subrayó que todos deberán comparecer en calidad de entrevistados ante el Ministerio Público.

La acusación en Nueva York forma parte de un proceso judicial en Estados Unidos que apunta a posibles vínculos de políticos y funcionarios sinaloenses con actividades ilícitas.