22 muertes por temperaturas extremas en 2026: SSA

En lo que va de 2026, las temperaturas extremas registradas en México han provocado la muerte de al menos 22 personas, de acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA).

El Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, destaca que la mayoría de las defunciones están asociadas a las ondas de calor, aunque también hay registros relacionados con bajas temperaturas e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los datos de la Dirección General de Epidemiología, indican que se han contabilizado 543 casos de afectaciones y 14 muertes vinculadas directamente a las altas temperaturas, lo que representa una letalidad de 2.57 por ciento.

En este rubro, detalló la Secretaría de Salud, todas las muertes estuvieron vinculadas a golpes de calor y deshidratación severa.

Los estados con mayor número de decesos son Baja California, Chiapas y Veracruz, con dos casos cada uno, así como Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con un caso en cada entidad.

Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). mantiene vigilancia sobre una onda de calor que afecta a por lo menos 14 estados de la República Mexicana.

Por ello, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de entre 35 y 40 grados en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.

El SMN, recomendó a la población son mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y prestar especial atención a adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas.