Cita FGR a declarar a senador Enrique Inzunza por cargos de narcotráfico

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, confirmó que recibió una citación de la Fiscalía General de la República (FGR), para comparecer en el marco de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y asociación delictuosa.

A través de redes sociales comentó que, como lo aseguró desde un principio, atenderá “personal y puntualmente” ese llamamiento, sin ningún representante y sin escudarse en el fuero constitucional que tiene como legislador.

Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, indicó.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo al emular sus participaciones en el Senado, al cual no asiste desde hace 23 días.

Abundo que acudirá al citatorio de la FGR, porque “confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanas. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”.

El legislador ha permanecido oculto las tres últimas semanas en algún lugar de Badiraguato, Sinaloa y apenas el viernes se dejó ver en un restaurante de Culiacán junto al senador por Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Apenas el viernes ambos políticos se encontraron en el restaurante El Álamo del Country Club de Culiacán, algo que reconoció el propio exgobernador de Chihuahua.

“Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con Enrique Inzunza hoy a medio día en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, compartió Corral.

Inzunza, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no ha acudido a las sesiones. De acuerdo con sus propios dichos, con su ausencia evita que la oposición saque raja política de las acusaciones.

El 2 de mayo, unos días después de que se revelaran las imputaciones (29 de abril), el morenista compartió un video en redes en el que dijo estar en Badiraguato, Sinaloa, su tierra natal, “a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros”.

Ese día aseguró que se preparaba para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente el miércoles 6 de mayo.

Sin embargo, en la mañana de ese miércoles, Inzunza publicó un nuevo mensaje en el que adelantó que no acudiría a la sesión.