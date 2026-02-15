Sheinbaum anuncia incentivos a la industria cinematográfica y audiovisual

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo esquema de incentivos para la producción de series y películas en México, con el objetivo de fortalecer estructuralmente la industria audiovisual nacional y aumentar su proyección internacional. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026 y contó con la participación especial de la actriz y productora Salma Hayek.

La medida forma parte de una estrategia integral que incluye la actualización de la Ley de Cine y del Audiovisual, orientada a consolidar el ecosistema cinematográfico bajo un enfoque de derechos culturales, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que los estímulos estarán dirigidos a largometrajes de ficción, series de ficción y documentales, con montos mínimos diferenciados según el tipo de producción.

Uno de los requisitos centrales será la participación obligatoria de una casa productora mexicana, con el propósito de garantizar mayor derrama económica, generación de empleo y fortalecimiento de estudios nacionales.

La presidenta subrayó que el mecanismo de asignación se realizará a través de una comisión especializada que definirá criterios técnicos y de impacto cultural. “Esto va a ayudar a la promoción de México en el mundo”, señaló, al destacar que el objetivo es también impulsar el nuevo cine mexicano.

El gobierno federal estima que los incentivos generarán mayor inversión, empleos especializados y consolidación de infraestructura audiovisual. Captura de video

Salma Hayek reconoce liderazgo femenino

Durante el anuncio, Salma Hayek recordó las dificultades históricas para financiar proyectos en México ante la falta de incentivos sólidos. La actriz destacó la relevancia de que hoy exista un respaldo institucional más robusto y reconoció el papel de las mujeres en posiciones de liderazgo, incluyendo a la presidenta Sheinbaum y a gobernadoras como las de Veracruz y Quintana Roo.

Es muy emotivo para mí poder estar hoy aquí”, expresó la nominada al Oscar, al referirse al impacto que estas políticas pueden tener en nuevas generaciones de creadores.

La productora Inna Payán calificó el anuncio como “un día muy importante para la cinematografía nacional”. Señaló que el nuevo incentivo, junto con la actualización normativa, responde a años de análisis y diálogo dentro del sector.

Payán enfatizó que la nueva legislación otorga certeza jurídica y presupuestal al Fondo para el Fomento al Cine Mexicano (Fosine), al integrarlo de manera permanente en el marco legal. Esto consolida una política pública integral para el desarrollo del cine y el audiovisual.

Actualización normativa con enfoque en derechos culturales

La nueva Ley de Cine y del Audiovisual se adapta a los cambios tecnológicos y al entorno digital, integrando a todos los actores del ecosistema: creadores, productores, distribuidores y audiencias.

Entre sus ejes principales se encuentra el reconocimiento del derecho del público al acceso cultural, así como la modernización del marco regulatorio para plataformas y nuevas ventanas de exhibición.

El gobierno federal estima que los incentivos generarán mayor inversión, empleos especializados y consolidación de infraestructura audiovisual. Además, se prevé que la política fortalezca la imagen de México como destino competitivo para producciones nacionales e internacionales.

Con este anuncio, la administración de Claudia Sheinbaum coloca a la industria cinematográfica y audiovisual como sector estratégico para el desarrollo cultural y económico del país.

