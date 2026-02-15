EU captura en el océano Índico un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

El Pentágono informó que fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico al petrolero “Verónica III”, buque de bandera panameña que presuntamente intentó evadir el bloqueo marítimo ordenado por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela.

En un mensaje publicado en la red social X, el Departamento de Defensa señaló que el buque fue seguido “desde el Caribe hasta el océano Índico” y posteriormente “neutralizado”. La publicación oficial incluyó un video del abordaje realizado por efectivos estadounidenses desde un helicóptero militar.

De acuerdo con el comunicado, la acción forma parte del bloqueo decretado en diciembre por el presidente Donald Trump, que prohíbe la operación de buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Una semana antes, fuerzas estadounidenses interceptaron el petrolero Aquila II bajo un procedimiento similar. Según datos oficiales, al menos nueve barcos han sido incautados desde la implementación del bloqueo.

Las autoridades estadounidenses estiman que alrededor de 800 buques integran la denominada “flota fantasma”, utilizada globalmente para evadir sanciones internacionales, particularmente aquellas relacionadas con el comercio de crudo.

El portal especializado TankersTrackers.com reportó que el Verónica III transportaba aproximadamente 1.9 millones de barriles de petróleo. Además, el buque figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionadas con operaciones vinculadas a Irán.

Militares estadounidenses abordando un petrolero, el Veronica III, en el océano Índico. AFP

Captura de Maduro y transición interina

El petrolero zarpó de Venezuela el 3 de enero, fecha en la que fuerzas especiales estadounidenses realizaron una incursión en Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Tras estos hechos, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones interinas y ha impulsado una agenda que incluye acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, en un contexto de presión diplomática de Washington.

Desde la caída de Maduro, Rodríguez ha promovido una reforma petrolera orientada a facilitar inversión extranjera, incluyendo capital estadounidense, lo que ha reconfigurado parcialmente la relación bilateral entre Caracas y Washington, suspendida desde 2019.

María Corina Machado

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, la líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo que la caída del “régimen criminal” en Venezuela tendría consecuencias directas en la región.

Machado afirmó que, tras una eventual transición democrática en Venezuela, los gobiernos de Cuba y Nicaragua enfrentarían procesos similares. Ambos países mantienen alianzas estratégicas con el chavismo.

La opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, reiteró su disposición a regresar a Venezuela y aseguró que prevé una transición “ordenada y pacífica”.

La intercepción del Verónica III refuerza la estrategia estadounidense de control marítimo y aplicación extraterritorial de sanciones energéticas, en un escenario de alta volatilidad geopolítica.

El Departamento de Defensa sostuvo que “negará a los actores ilícitos la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”, consolidando un mensaje de disuasión frente a redes internacionales de evasión de sanciones.

Analistas coinciden en que el endurecimiento del bloqueo podría impactar los flujos energéticos internacionales, así como las dinámicas diplomáticas en América Latina y el Caribe.

