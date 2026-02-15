Estrategia “Pez Vela 2025” exhibe fallas del gobierno de Colima

La seguridad en Colima terminó por rebasar a la administración encabezada por Indira Vizcaíno Silva, quien siempre declaró que las ejecuciones eran hechos aislados.

En la actualidad la violencia en Colima exhibió un escenario sumamente preocupante: la incapacidad del gobierno de Vizcaíno Silva para contener la expansión del crimen organizado, situación que obligó a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) a asumir, en los hechos, el control de la estrategia de seguridad ante el creciente reclamo ciudadano.

El despliegue de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025” dictada por el gobierno Federal fue planeada y puesta en marcha desde noviembre del 2025, como una medida emergente frente al deterioro de la paz pública.

La presencia de fuerzas federales refleja, sin rodeos, el debilitamiento de las instituciones locales encargadas de garantizar la tranquilidad de los colimenses.

El gobierno estatal ha mostrado una reacción tardía, rebasada por la magnitud del problema. Cuartoscuro

Mientras el discurso de la mandataria colimense insiste en hablar de coordinación, en el terreno la realidad pinta otra escena. Organizaciones criminales como el Cártel Independiente de Colima, identificado como “Los Mezcales” y vinculado con la facción de “Los Mayos” del Cártel del Pacífico (CDP), así como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lograron infiltrarse en estructuras municipales y estatales.

La intervención de Semar, junto con la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones locales, ha tenido resultados que evidencian el rezago previo.

Tan sólo entre el 26 de enero y el 8 de febrero de 2026, el operativo permanente en municipios como Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Colima y Comala derivó en la detención de 80 presuntos delincuentes, además del aseguramiento de droga, armamento, vehículos y municiones.

Las cifras resultan contundentes. Desde noviembre de 2025 hasta el 10 de febrero de 2026, los infantes de Marina acumulan 603 detenciones relacionadas con actividades ilícitas. El dato, lejos de ser únicamente un logro federal, deja al descubierto el nivel de penetración criminal que se permitió crecer durante la gestión de Indira Vizcaíno Silva.

Desde noviembre de 2025 hasta el 10 de febrero de 2026, los infantes de Marina acumulan 603 detenciones relacionadas con actividades ilícitas. Cuartoscuro

Entre los casos relevantes destaca la captura de Yajaira Berenice Sánchez Castellanos, alias “La China”, señalada como operadora del CJNG en Manzanillo. Su detención ocurrió tras meses de trabajos de inteligencia e interceptación de comunicaciones, labores que, otra vez, recayeron principalmente en instancias federales.

A ella se suma Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso, conocido como “Pilas” o “X7”, presunto generador de violencia y operador cercano a “La China”. Su historial delictivo incluye delitos contra la salud, consumo de sustancias en vía pública y violencia familiar.

Las autoridades lo ubican dentro de una estructura ligada a Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y a Francisco “N”, alias “Chacalo”, célula criminal relacionada con homicidios y ejecuciones caracterizadas por el desmembramiento de víctimas y el traslado de restos en vehículos particulares, una práctica que sembró terror en diversas zonas del estado.

En Colima, la ciudadanía ha vivido durante meses bajo un clima de incertidumbre, lo que obligó a comerciantes a bajar cortinas antes de tiempo, transportistas que modifican rutas por temor y familias que evitan salir por la noche forman parte de la postal cotidiana.

Frente a ese panorama, el gobierno estatal ha mostrado una reacción tardía, rebasada por la magnitud del problema, lo peor, ya no disimulan ser parte de una estructura criminal en algunos casos.

