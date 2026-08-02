Sheinbaum anuncia hospital del IMSS en San Lorenzo Cacaotepec, en Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca se construirá un complejo de hospitales del IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar para atender de forma compartida a los beneficiarios de las tres instituciones de salud federales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este domingo, la titular del Ejecutivo anunció el arranque de la construcción del Hospital General Regional del IMSS en San Lorenzo Cacaotepec, en el norte de la zona metropolitana de Oaxaca, donde serán atendidos hasta un millón de beneficiarios de las tres instituciones federales de salud.

De tal manera que, por ejemplo, aquí en este lugar, en Niu Tata (Ciudad que Cura), se está construyendo un hospital del ISSSTE, de primerísimo nivel, un hospital del IMSS.

Y aquí también, lo anuncio, se va a construir un nuevo hospital del IMSS Bienestar para darle fortaleza al Valdiviezo que está aquí en la ciudad de Oaxaca. Tres hospitales”, puntualizó Sheinbaum.

Contará con una capacidad de 530 camas

El Hospital General Regional del IMSS será construido por la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá 56 mil metros cuadrados de construcción, contará con una capacidad de 530 camas, 260 de ellas de hospitalización, y 270 de urgencias, terapia intensiva, y neonatales.

La atención se brindará a través de 53 consultorios, se prestarán 57 especialidades, contará con nueve quirófanos, y 42 máquinas de hemodiálisis, y los servicios que brindará se podrán compartir con el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

Las tres instituciones de salud van a estar aquí. Y, además, van a compartir algunos servicios. Por ejemplo, si hay un radiólogo en el ISSSTE o diez radiólogos en el ISSSTE y el IMSS solo tiene dos radiólogos, pues se va a construir un centro de interpretación para que aquí se puedan interpretar las imágenes de las tres instituciones de salud. De tal manera que no tengan que estar compitiendo por especialistas”, insistió Sheinbaum.

La presidenta insistió en que durante su sexenio se construirán hospitales que contemplarán hasta nueve mil camas de hospitalización, con lo que se superará lo construido durante los 36 años de gobiernos del periodo neolibertal.

Recordó que su administración está desarrollando el sistema de atención de salud universal, en el que los beneficiarios de los servicios de salud federales podrán acudir a cualquiera de sus sedes para recibir atención, incluso si no son beneficiarios.

De acuerdo con Zoé Robledo, titular del IMSS, el complejo de hospitales que se construyen en la zona metropolitana de Oaxaca será equiparable a centros médicos nacionales La Raza o el Siglo XXI, de la Ciudad de México; u Oriente, en Guadalajara.