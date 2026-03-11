Sheinbaum analiza plan B de la reforma electoral tras negativa del PT y el PVEM

Tras no obtener el apoyo por parte de los Partido del Trabajo (PT) y del Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) en torno a la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que presentará un plan B al respecto.

Sin ser tan explícita en qué consistirá, la mandataria declinó en su conferencia mañanera pronunciarse sobre la votación que se dio ayer en comisiones de la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral.

Cumplí con la demanda de la población: Sheinbaum

En más sobre el tema, la jefa de Estado ratificó su convicción de que ella cumplió con la demanda de la población en torno a la modificación al sistema electoral y el financiamiento de los partidos políticos.

Ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora, yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos”, expresó.

Por lo anterior, la primera presidenta del país apuntó que corresponderá a la gente evaluar el desempeño de los legisladores sobre esta reforma, la cual se decidirá hoy en San Lázaro si se aprueba o se descarta.

¿Va o no la Reforma Electoral?

Con el voto exclusivamente de Morena, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron ayer el dictamen de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de una sesión en la que PT y PVEM ratificaron su rechazo a la propuesta. La oposición también confirmó su negativa.

Tras un debate de apenas una hora de duración, el dictamen fue aprobado por 25 votos en favor y 21 en contra, por parte de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales; mientras que en el caso de la Comisión de Reforma Político-Electoral se avaló con 20 votos en favor y 18 en contra.

En total, el dictamen se avaló de manera apretada por 45 sufragios en pro y 39 en contra y fue enviado a la Mesa Directiva de la cámara para que lo incluya en el orden del día de hoy, donde el debate será pactado y solo entre los seis coordinadores parlamentarios, para evitar una confrontación.

