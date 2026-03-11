Sheinbaum celebra elección de nuevo titular de la ASF; "todos los partidos lo votaron"

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la elección del nuevo auditor Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, el cual fue designado por votación unánime.

La mandataria aprovechó la ocasión para deslindarse del proceso de elección del ahora titular de la ASF, tras darse a conocer que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios, quien fue jefe delegacional encargado de despacho en Tlalpan cuando ella buscó la jefatura de gobierno capitalino.

No participé yo en la decisión, es muy importante. Entiendo que fue porque todos los partidos lo votaron”, afirmó la jefa de Estado desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

¿Qué sigue tras el nombramiento de Aureliano Hernández?

La primera presidenta del país apuntó que luego de este nombramiento, el cual calificó de “muy importante”, el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación se reunirá con dos dependencias claves:

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. El Tribunal de Justicia Administrativa.

Ahora que ya están las nuevas autoridades, es importante que también entre ellos se reúnan y si hay que modificar leyes, pues que se presenten iniciativas de modificación”, comentó.

Por último, Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo del movimiento que representa tiene como eje erradicar la corrupción, por lo que será muy importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia.

¿Cómo fue elegido el nuevo titular de la ASF?

Con 472 votos en pro, Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido por el pleno de la Cámara de Diputados como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.

En tanto que Luis Miguel Martínez Anzures, integrante de la terna obtuvo el segundo lugar con seis votos como parte de la terna que envió la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El respaldo a favor de la paridad de género por parte de los diputados se reflejó en el voto obtenido por Elizabeth Barba Villafán, actual funcionaria en la Fiscalía General de la República; incluso hubo dos votos nulos, uno más que el registrado a la única aspirante mujer de la terna.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que Hernández Palacios obtuvo el voto a favor de las dos terceras partes de los asistentes en el pleno, por que asumirá como nuevo titular de la ASF a partir del 15 de marzo próximo en sustitución de David Colmenares, quien intentó reelegirse sin éxito.

