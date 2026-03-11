Llega a Texas la primera Mariposa Monarca con radiotransmisor tras pasar el invierno en México

La primera Mariposa Monarca (Danaus plexippus) con radiotransmisor pegado al tórax, identificada como OXT006, logró cruzar la frontera de México de regreso a Estados Unidos el pasado 10 de marzo luego de recorrer en siete días al menos 855 kilómetros.

El ejemplar hembra fue detectado en las inmediaciones de Edna, Texas, en su viaje hacia el norte, luego de pasar el invierno en los santuarios de hibernación en la región centro de nuestro país.

La Mariposa Monarca con el transmisor OXT006 fue etiquetada y liberada en el otoño de 2025 en la zona de Cape May, Nueva Jersey (Cape May Arts & Science Center), cuando comenzaba su ruta hacia el sur, rumbo a los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

Monitoreo de mariposas Monarca WWF México y Cellular Tracking Technologies

En los primeros días de marzo de 2026, el ejemplar OXT006 fue reportado moviéndose ya de vuelta hacia el norte, como parte del seguimiento de su viaje de primavera a través de la aplicación gratuita para teléfonos celulares Project Monarch Science.

"¡Parece que tenemos un ganador en la carrera de radiotransmisores desde los sitios de hibernación de las monarcas en el centro de México! La Monarca OXT006 recorrió al menos 855 kilómetros desde el 3 de marzo para ser detectada justo a las afueras de Edna, Texas, hoy, 10 de marzo.

"¡Estén atentos para más actualizaciones mientras rastreamos a estas monarcas en su movimiento hacia el norte!", destacó Monarch Watch, una iniciativa de ciencia ciudadana.

Monitoreo de mariposas Monarca WWF México y Cellular Tracking Technologies

Etiquetan 410 mariposas Monarca

La Mariposa Monarca OXT006 forma parte de un primer grupo de 410 ejemplares etiquetados en Estados Unidos y Canadá con un diminuto transmisor de 60 miligramos, del peso de un grano de arroz, que funciona con pequeñas celdas solares y emiten señales en tiempo real vía Bluetooth.

El objetivo como lo dio a conocer Excélsior en su momento, es estudiar con mayor precisión la migración anual de esta especie emblemática, como parte del “Proyecto Colaboración Monarca”, encabezado por Cellular Tracking Technologies y el Monarch Joint Venture.

Monitoreo de mariposas Monarca WWF México y Cellular Tracking Technologies

Apenas el domingo pasado, este diario informó en exclusiva que otros 172 ejemplares de Mariposa Monarca fueron etiquetados en siete santuarios de hibernación de nuestro país por parte de equipos de WWF México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En este caso, se busca definir con exactitud los hábitos y las rutas migratorias de la especie de regreso a sus lugares de origen en Estados Unidos y Canadá.

Eduardo Rendón, director de Ecosistemas Terrestres del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF México), reveló que 50 por ciento de los transmisores se colocaron en machos y el otro 50 por ciento en hembras.

Monitoreo de mariposas Monarca WWF México y Cellular Tracking Technologies

“Lo que hicimos en El Rosario fue etiquetar 20 hembras, 20 machos, y así continuamos en La Mesa; en Sierra Chincua; en el Ejido Cerro Prieto; en Crescencio Morales y en Lomas de Aparicio, que es una nueva colonia, por cierto; entonces la idea es distribuir nuestra muestra sistemáticamente”, explicó.

Mariposa etiquetada en México, la más adelantada

Con base en la última localización registrada a través de la App Project Monarch Science, la Mariposa Monarca identificada como MES016, es el ejemplar etiquetado en México más adelantado en su viaje de regreso al norte.

La MES016, es una hembra que recibió su radiotransmisor a mediados de febrero en el santuario La Mesa, ubicado en San José del Rincón, Estado de México, y que según los registros, ya logró desplazarse hacia el norte más de 150 kilómetros entre el 8 y el 9 de marzo.

Monitoreo de mariposas Monarca WWF México y Cellular Tracking Technologies

vjcm