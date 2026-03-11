Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI, presentará en Luminary 2026 durante el fin de semana de los Óscar

El evento Luminary 2026 está producido por Space Blue/MMF (Dallas Santana) y Hollywood Road Show TV (Chantelle Borelli) y constituye el centro de una serie de activaciones de entretenimiento y tecnología de cuatro días que se celebrarán del 12 al 15 de marzo en varios lugares emblemáticos de Los Ángeles, incluido el Beverly Center y el Universal Hilton. La presentación de Bradley está programada para el bloque de 14:00 a 15:45 del sábado 14 de marzo.

Tokenized Legacy™: la infraestructura que Hollywood ha estado esperando

La presentación de Bradley introducirá la plataforma Tokenized Legacy de Datavault AI, una infraestructura basada en blockchain planificada que permite a atletas, músicos y artistas poseer, proteger y monetizar permanentemente sus derechos de nombre, imagen y semejanza ("NIL") de forma transparente en cadena. Cada uso requiere permiso, cada pago es automatizado y trazable, y los titulares de derechos conservan la plena propiedad a lo largo de cada transacción de reventa y licencia.

La presentación en el Beverly Center se produce directamente después del lanzamiento de la moneda Josh Gibson el 26 de febrero de 2026 en la sede de la compañía en Filadelfia, lo que la empresa considera el primer coleccionable digital tokenizado del legado de un atleta emitido por una empresa pública cotizada en Nasdaq.

Los Ángeles marca el debut de la plataforma en la industria del entretenimiento, basándose en un periodo de rápida expansión que incluye la adquisición completada de API Media Innovation —proveedor veterano de AV/IT para el PGA Championship, la Ryder Cup y el Kentucky Derby— activaciones en directo en Super Bowl LX, una colaboración de datos de aficionados con el World Boxing Council y la creación de Mandela Digital Ventures con miembros de la familia de Nelson Mandela.

"Los datos ya no son solo información. Son una clase de activo. Estamos construyendo la infraestructura segura que permite a empresas y plataformas de medios capturar, gestionar y monetizar ese valor a escala", afirma Nathaniel T. Bradley.

My Moon Experience y la historia de la preservación de contenidos basada en el espacio

Añadiendo una dimensión única a la presencia de Datavault AI durante el fin de semana de los Óscar está su asociación con My Moon Experience de Scott Page, una iniciativa de preservación de contenido digital basada en el espacio. Page —miembro durante mucho tiempo de Pink Floyd y defensor veterano de la tecnología audiovisual— actuará en directo en el Beverly Center el viernes 13 de marzo.

El proyecto My Moon Experience sitúa propiedad intelectual y contenido de entretenimiento en preservación de datos en órbita lunar, posicionando el espacio como el medio definitivo a prueba de manipulaciones para activos digitales irremplazables. Esto se alinea directamente con la infraestructura basada en blockchain de Datavault AI, que asegura la procedencia del contenido y la propiedad de derechos en cadena. Juntas, ambas iniciativas representan una convergencia entre la preservación basada en el espacio y la gestión de derechos en cadena, una combinación que actualmente no tiene paralelo en la industria del entretenimiento.

El ecosistema más amplio del evento incluye el catálogo Luminary 2026 de propiedad intelectual de entretenimiento, créditos de supervisión musical que abarcan películas emblemáticas como Drive, Whiplash y la franquicia The Twilight Saga, así como copresentadores procedentes de comunidades de propiedad intelectual del deporte, el entretenimiento y la música.

Tecnología ADIO®: una demostración en directo a la vanguardia de la innovación en radiodifusión

También se mostrará en ambas activaciones del Beverly Center, el viernes y el sábado, la tecnología de transmisión de datos de audio ADIO de Datavault AI. ADIO permite a los emisores —televisión, radio, satélite y plataformas de streaming— incrustar tonos de datos invisibles e inaudibles directamente en una señal de audio. Cuando esos tonos son recibidos por el micrófono de un smartphone, entregan instantáneamente contenido móvil al dispositivo del usuario: direcciones, promociones, información de eventos y más. No se requiere descarga de aplicaciones. No se necesita Wi-Fi ni red celular. No se requiere conexión eléctrica. Los datos viajan completamente a través del sonido.

La demostración en directo de ADIO ofrece a los medios de radiodifusión un momento directo y listo para cámara: un reportero no oye nada, levanta un teléfono y observa cómo aparece contenido en tiempo real.

Huelgas de Hollywood, derechos NIL y la solución de infraestructura

Las huelgas de 2023 del Writers Guild of America y SAG-AFTRA estuvieron impulsadas en gran parte por preocupaciones sobre contenido generado por inteligencia artificial, réplicas digitales y la falta de informes transparentes de pagos en cadena para artistas. Los contratos que pusieron fin a esas huelgas exigían que los estudios obtuvieran el consentimiento de los artistas y proporcionaran compensación por cualquier uso de ese tipo.

La plataforma de Datavault AI convierte esos compromisos contractuales en garantías técnicas: cada uso de NIL requiere permiso, cada regalía se dirige automáticamente en cadena y cada acuerdo de derechos queda permanentemente vinculado al activo sin posibilidad de duplicación no autorizada o reventa no declarada.

El socio WAD3 Holdings —cofundado por el dos veces campeón de Super Bowl, Billy Davis— se une a Datavault AI en Luminary 2026.