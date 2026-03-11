Cámaras de seguridad en Cuautlancingo, Puebla, registraron una violenta confrontación entre un motociclista y un automovilista en plena vía pública. En las imágenes se observa cómo la discusión escala rápidamente. En segundos, el conductor del automóvil utiliza gas lacrimógeno contra el motociclista, quien responde rompiendo el cristal trasero del vehículo.

Tras el ataque, el automovilista intenta atropellar al motociclista y posteriormente huye del lugar mientras que una persona que se encontraba en el lugar se acerca para auxiliar al hombre que se aprecia con dificultades para moverse.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si existe una denuncia formal por estos hechos. La pelea, difundida en redes sociales, ha generado preocupación entre los habitantes de Cuautlancingo por el nivel de violencia mostrado y la falta de información oficial sobre las consecuencias legales para los involucrados.

Accidentes automovilísticos y de motocicletas en Puebla

El gobierno de Puebla ha reconocido que la entidad enfrenta una crisis vial. Los reportes oficiales señalan que Puebla capital se ubica como una de las ciudades con mayor número de accidentes de tránsito en el país, con cifras que superan las de otras urbes de tamaño similar.

En el caso de los automóviles, los choques se concentran en avenidas de alto flujo como la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla. La mayoría de los percances están relacionados con exceso de velocidad, uso del celular al conducir y consumo de alcohol.

El incremento en el uso de motocicletas para reparto y transporte rápido ha derivado en un aumento de accidentes graves. Los datos oficiales muestran que los motociclistas tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con los automovilistas, debido a la falta de protección física y al incumplimiento de medidas de seguridad como el uso de casco.

Datos oficiales revelan que ocurren 13 accidentes diarios en promedio en Puebla, por lo que las autoridades han anunciado campañas de prevención y operativos de tránsito, además de reforzar la vigilancia en zonas de mayor riesgo.