La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en enero de 2027 estarán listos los primeros 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), como parte de una estrategia nacional que contempla habilitar un total de 12 mil 750 espacios de atención médica primaria en México.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el nuevo esquema comenzará con servicios de salud que podrán utilizarse independientemente de la institución a la que estén afiliados los pacientes.

Estamos trabajando en el Servicio Universal de Salud, que va a iniciar con algunos servicios de salud que van a ser atendidos en las tres instituciones independientemente de la derechohabiencia y con los consultorios de atención primaria”, señaló.

Sheinbaum detalló que cada unidad contará con un médico responsable o una enfermera con licenciatura, dependiendo de las características y necesidades de cada localidad.

El proyecto también contempla un Centro de Atención Telefónica para facilitar la comunicación entre pacientes y personal médico, así como una aplicación móvil para brindar atención y orientación en materia de salud.

Servicio Universal de Salud: así se habilitarán los consultorios

La presidenta explicó que la adecuación de los espacios se realiza mediante el programa La Clínica es Nuestra, que involucra directamente a las comunidades en la rehabilitación de las unidades médicas.

A través de este mecanismo se integran comités ciudadanos que reciben recursos económicos para decidir y supervisar las mejoras necesarias en los consultorios.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en las 24 entidades donde opera el IMSS Bienestar se han realizado 5 mil 325 asambleas comunitarias, con la participación de cerca de 200 mil personas.

Estas reuniones representan un avance de 93.78 por ciento en el proceso de organización comunitaria. Durante las asambleas, los habitantes eligen a los integrantes de los comités responsables de administrar los recursos.

Hasta el momento, se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los fondos destinados a las obras de rehabilitación.

¿Qué mejoras tendrán las unidades médicas?

Los recursos podrán utilizarse para trabajos de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de los centros de atención primaria.

Entre las intervenciones contempladas se encuentran:

Pintura, acabados e impermeabilización.

Rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Construcción de rampas y colocación de barandales.

Mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad.

Instalación de sistemas de climatización.

Adecuación de techumbres, bardas y cercos.

El objetivo es que los consultorios cuenten con condiciones adecuadas para recibir a los pacientes y ofrecer servicios médicos de primer contacto.

Cada consultorio tendrá 44 equipos y mobiliario homologados

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que cada consultorio contará con 44 equipos y elementos de mobiliario homologados.

Esta medida busca establecer condiciones similares de operación en las unidades que integrarán el nuevo modelo y garantizar espacios adecuados para la atención de la población.

La homologación también permitirá dar una identidad propia al Servicio Universal de Salud en las distintas regiones del país.

Más de 82 mil profesionales registrados para trabajar en el SUS

Como parte de la preparación para la apertura de los consultorios, el Gobierno federal mantiene abierta la convocatoria para contratar personal médico y de enfermería.

De acuerdo con Eduardo Clark, hasta el momento se han registrado 82 mil profesionales de la salud, mientras que 4 mil 310 personas ya fueron asignadas a una unidad médica y comenzaron su capacitación.

Los trabajadores seleccionados recibirán un apoyo económico cercano a 20 mil pesos para médicos, además de cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La convocatoria también contempla la participación de personal jubilado, que podrá incorporarse sin perder su pensión.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar su registro en el portal oficial: https://www.sus.gob.mx/convocatoria .

Con estas acciones, el Gobierno federal busca avanzar en la instalación de los primeros consultorios y poner en marcha, a partir de enero de 2027, los servicios iniciales del Servicio Universal de Salud, cuya meta nacional es alcanzar 12 mil 750 unidades de atención primaria.