Volvió la sequía a Tamaulipas: Una cuarta parte del estado está en aridez

A pesar de las lluvias registradas en junio, una cuarta parte de Tamaulipas se encuentra actualmente en condición de sequía, según el más reciente informe del Monitor de Sequía en México.

Las precipitaciones no lograron revertir la aridez en varias regiones, sobre todo en municipios de la frontera norte y el centro del estado, justo cuando inicia la canícula, el periodo de mayor calor y escasa lluvia.

En junio, la entidad se mantenía libre de sequía gracias a las lluvias intensas en distintas zonas. Sin embargo, durante julio el panorama cambió con la llegada de la canícula: las altas temperaturas y la falta de precipitaciones empezaron a resecar nuevamente el suelo.

Mapa de Conagua que identifica en amarillo las zonas de Tamaulipas afectadas por sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México. Especial

La situación es más notoria en la frontera norte, donde al menos diez municipios enfrentan desde hace dos años el semáforo rojo del agua y aparecen bajo la clasificación de sequía en su máxima intensidad.

En la región centro y la costa, municipios como Soto la Marina —junto al Golfo de México—, Jiménez, Abasolo, Casas, Antiguo Morelos, Méndez y Burgos, en el valle de San Fernando, se encuentran en el mismo nivel de afectación.

Ante este escenario de calor extremo, los municipios fronterizos de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo activaron operativos de prevención y protección para la población.

En Nuevo Laredo, por ejemplo, se registraron temperaturas de hasta 46 grados centígrados.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades locales se incluyen evitar exposiciones prolongadas al sol, protegerse de los rayos ultravioleta y usar ropa clara y ligera.

Además, se instalaron puntos de hidratación itinerantes en diferentes zonas de la ciudad para auxiliar a quienes lo requieran.