Detienen a sujeto involucrado en más de 20 robos a gasolineras y farmacias

Un sujeto identificado como Francisco Guadalupe “N” fue detenido en el estado de Jalisco por estar involucrado en al menos 22 robos registrados en gasolineras y farmacias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los robos fueron cometidos entre abril y agosto de este año, de acuerdo a las autoridades de Jalisco.

El primero de los casos que se investiga sucedió el pasado 5 de abril en una gasolinera cercana a la estación Urdaneta del Tren Ligero.

Del mismo modo, en mayo y junio se registraron otros dos asaltos en las zonas de la colonia Olímpica y el Álamo, en Guadalajara.

Durante julio y agosto también se registraron actividades delictivas en gasolineras cercanas al aeropuerto y en otras zonas de Guadalajara.

Su captura fue posible gracias a la acción coordinada entre el Escudo Urbano C5 del Estado de Jalisco, el C5 y policías municipales de Tlajomulco, así como de la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Robo a Negocio de la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada luego de las denuncias interpuestas, se pudo establecer el perfil de Francisco Guadalupe “N” como posible generador de violencia, especializado en robo con violencia a establecimientos comerciales, en particular a cadenas de farmacias, gasolineras y negocios locales.

Las autoridades exhortaron a quienes pudieron ser afectados por esta persona a interponer las denuncias correspondientes que permitan robustecer las carpetas de investigación.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.