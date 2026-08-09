Matan a joven de 24 años en su casa; su novia es la principal sospechosa

Un joven de 24 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, presuntamente asesinado por su pareja.

El hecho fue reportado alrededor de las 04:50 horas de este sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Derecho Sindical, donde se alertó a las autoridades sobre una persona lesionada.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio como primeros respondientes y localizaron al joven, quien ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al inmueble para comenzar con las indagatorias.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Sánchez, de 24 años, quien presentaba lesiones aparentemente provocadas por un arma blanca.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron un cuchillo, el cual fue asegurado y quedó bajo resguardo como indicio para ser analizado dentro de la investigación.

En el lugar, elementos de Fuerza Civil detuvieron a una mujer, quien presuntamente sería la pareja sentimental de la víctima y quedó a disposición de las autoridades.

De manera preliminar, la mujer es considerada la principal sospechosa del homicidio, por lo que el Ministerio Público deberá determinar su posible responsabilidad y establecer su situación jurídica.

La zona fue acordonada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y se recababan evidencias que pudieran ayudar a esclarecer cómo ocurrió la agresión.

Personal especializado realizó las labores periciales dentro del domicilio, mientras que el cuerpo fue trasladado para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el posible móvil de la agresión ni se han dado a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido antes del homicidio.

Detienen a hombre que provocó muerte de adulto mayor

Autoridades policiacas detuvieron al hombre que fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente empujó a un adulto mayor, quien perdió el equilibrio y posteriormente fue arrollado por un tráiler en la colonia Victoria, en Monterrey.

El detenido fue identificado como Héctor, quien presuntamente es originario de Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el hombre fue interceptado por elementos policiacos en el Centro de Monterrey, donde aparentemente le fueron localizadas varias dosis de droga.

Tras su captura, el sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones relacionadas con el incidente.

Video revela momento de los hechos

El hombre que falleció ayer jueves 6 de agosto tras ser atropellado por un tráiler en el municipio de Monterrey fue empujado previamente por una persona que caminaba por la zona.

Lo anterior se dio a conocer tras la difusión de un video.

En la grabación se aprecia cómo un hombre que viste una playera blanca con el logotipo de la marca Champion camina por el lugar de manera normal; sin embargo, al encontrarse con el adulto mayor, lo empuja, provocando que pierda el control de su cuerpo y caiga hacia la calle, donde en ese momento circulaba la unidad de carga pesada.

El hecho se reportó ayer jueves en el cruce de la avenida con Conchello, en la colonia Victoria, en Monterrey.

Los primeros informes indicaban que la víctima intentó cruzar la avenida cuando fue alcanzada por el tráiler, cuyo conductor presuntamente no se percató de su presencia. Sin embargo, con la difusión del video se descarta esta versión.

Un testigo relató que, según lo informado por paramédicos, el hombre fue arrastrado por la unidad de carga, lo que le provocó lesiones de gravedad que terminaron por causarle la muerte prácticamente de manera instantánea.