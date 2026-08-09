Matan a ciudadano canadiense en una casa rodante al norte de Mazatlán
La víctima fue identificada como Rafael “N”, de 65 años de edad, quien recién había retornado a Mazatlán, después de haber sido alertado de un robo al interior de su casa
Un hombre con nacionalidad canadiense fue asesinado dentro de una casa rodante, en la sindicatura de El Quelite, localizado unos 40 kilómetros al norte de Mazatlán, donde vivía temporalmente.
La víctima fue identificada como Rafael “N”, de 65 años de edad, quien recién había retornado al catalogado Pueblo Señorial, después de haber sido alertado de un robo al interior de su casa.
Según los vecinos, Rafael había buscado al responsable, acusado de cometer otros robos recientemente, por lo que tuvieron un altercado. Posteriormente, la noche del sábado ocho de agosto, escucharon algunos disparos y dieron aviso a las autoridades, sin saber lo que había ocurrido.
El cuerpo del ciudadano canadiense fue encontrado en la casa rodante, con heridas producidas por arma blanca y algunas por disparo de arma de fuego. Al momento del ataque, la unidad se encontraba estacionada en el poblado El Chapotal, perteneciente a dicha sindicatura.
Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones policiacas, quienes resguardaron la escena del crimen, mientras agentes investigadores realizaban las primeras diligencias.
Unas horas antes, una pareja fue asesinada en la sindicatura de Villa Unión, y el cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida por la Carretera México 15, en la comunidad de El Venadillo, ambos casos en Mazatlán.
Sin embargo, en los que va del mes, al menos 13 personas han sido asesinadas o localizadas sin vida en el puerto de Mazatlán, incluyendo a cuatro mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad local se ha pronunciado sobre la muerte del ciudadano consiente, por lo que se desconocen detalles sobre su estancia temporal en el puerto.
Un ciudadano canadiense, de aproximadamente 65 años, fue asesinado la tarde del sábado en una zona rural cercana al Quelite, norte de Mazatlán.— CINDY BELTRAN (@SOYCINDYBELTRAN) August 9, 2026
Rafael, se encontraba en una casa rodante donde llevaba varios meses viviendo, en las inmediaciones de El Chapotal. pic.twitter.com/ey3rLr9gPj