Sepultan en Guerrero a José Manuel Castañeda Hernández, uno de los mineros muertos en Sinaloa

La tarde de este martes fue sepultado en el panteón del barrio del Arroyo, en Taxco, el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, uno de los 10 trabajadores de Vizsla Silver secuestrados y hallados muertos en Sinaloa.

Luego de su identificación y traslado a Guerrero, de donde era originario, el cortejo fúnebre partió de su domicilio este martes, acompañado por música de mariachi.

A la despedida acudieron familiares, amigos y compañeros de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como integrantes de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El cuerpo del minero fue localizado en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el estado de Sinaloa, el pasado 6 de febrero, y posteriormente fue trasladado a Taxco, de donde era originario.

Mineros habrían sido confundidos por grupo criminal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo esta mañana que los 10 trabajadores fueron confundidos con integrantes de 'Los Mayos', por lo que el grupo armado ligado a 'Los Chapitos' los atacó.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad descartó que no se consideren otras líneas de investigación, pues dijo que esta versión se desprende de las primeras declaraciones de los cuatro detenidos que pertenecen a la célula de Los Chapitos, quienes aseguraron que levantaron a los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver al haberlos confundido con integrantes de grupo criminal antagónico.

Son las primeras declaraciones de estos detenidos, conforme vayamos teniendo más detenidos vamos a tener más información”, aseguró el secretario de Seguridad, quien aseguró que no habían tenido denuncias previas sobre que hubieran sido extorsionados o los trabajadores molestados por un grupo criminal.

García Harfuch aseguró que por este caso habrá más detenciones, por lo que siguen las labores de las fuerzas federales en la entidad para capturar a todos los involucrados con el secuestro y asesinato de al menos cinco de los 10 mineros que fueron sacados por la fuerza de un campamento proporcionado por la empresa minera.

Hasta el momento, se han identificado los cuerpos de cinco personas, mientras se trabaja para identificar los restos de cinco personas más, hallados en una zona cercana a donde se encontraron los cuerpos de los mineros.

